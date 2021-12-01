Суд вновь поддержал структуры Мамута в споре с банком «Траст»

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу «Траста»

Девятый арбитражный апелляционный суд 1 декабря оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы от 24 сентября, отклонив апелляционную жалобу «Траста».

Решение предусматривает изменение условий кредитного соглашения между компанией A&NN (материнской компании киносети «Синема Парк») и банком «Траст». Апелляционный суд согласился с позицией Арбитражного суда Москвы, признав действие пандемии коронавируса и связанные с ней ограничения существенными обстоятельствами, которые удовлетворяют ст. 451 ГК РФ, в ситуации с киносетями. Решение исходит из того, что кинопоказ относится к отраслям наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции.

Генеральный директор АО «Синема Парк» Алексей Васясин, комментируя решение суда, отметил, что в компании решением суда удовлетворены полностью: «Отмечу отдельно, что «Траст», фактически являющийся не банком, а коллектором, заинтересованным, по моему мнению, в банкротстве своих заемщиков, полностью проигнорировал пандемию в то время, как другие российские банки реструктурировали кредиты других киносетей и иных своих клиентов, пострадавших из-за продолжающейся второй год пандемии».

Это была последняя из четырех апелляций по кредитам киносети, которую рассматривали в апелляционной инстанции Арбитражного суда. Три иска АО «Синема Парк» и один иск материнской компании A&NN удовлетворены судом первой инстанции, решения суда первой инстанции в апелляции оставлены без изменений. Все четыре решения суда теперь могут вступить в законную силу.