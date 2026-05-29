top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Экс-офис Sony Pictures в России и киносеть «Синема Парк» идут на мировую по оставшимся искам

Экс-офис Sony Pictures в России и киносеть «Синема Парк» идут на мировую по оставшимся искам

Автор: БК

29 мая 2026

Ранее стороны вели серию взаимных судебных разбирательств

Компания «Контент-клуб» и киносеть «Синема парк» (входит в объединенную киносеть «Синема парк» и «Формула кино») подали в Суд по интеллектуальным правам заявления об утверждении мировых соглашений по трем оставшимся искам. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Ранее стороны вели серию взаимных судебных разбирательств, связанных с расчетами за прокат фильмов Sony Pictures в России и встречными требованиями киносети об упущенной выгоде после прекращения поставок нового контента в 2022 году. Часть решений уже была пересмотрена апелляционной инстанцией, а по одному из дел ранее утверждено мировое соглашение.

Отмечается, что участники процесса намерены урегулировать оставшиеся споры во внесудебном порядке, однако условия соглашений пока не раскрываются.

Фото: Magnific

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В Москве состоялась премьера музыкального байопика «Майкл»
Подробнее
КИОН рассказал о новинках июня
Подробнее
Предварительная касса уикенда: экшн «Грязные деньги» опередил всех
Подробнее
Действие второго сезона «Подслушано в Рыбинске» переместится в Выборг
Подробнее
Официальная касса России: богатые и одержимые
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 18–24 мая 2026 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28-31 мая
Подробнее
Победителем 79-го Каннского кинофестиваля стал «Фьорд» Кристиана Мунджиу
Подробнее
Касса четверга: «Грязные деньги» уверенно возглавили чарт
Подробнее
Кинокомпания «Среда» выходит на рынок европейского кино
Подробнее
Стали известны победители премии Гильдии кастинг-директоров за 2025 год
Подробнее
Касса России: «Грязные деньги» возглавили прокат
Подробнее
Международная касса: «Майкл» приблизился к $800 млн
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Майкл» идет на второй старт для иностранных релизов после ухода мейджоров
Подробнее
Предварительная касса четверга: музыкальный байопик «Майкл» вырвался в лидеры
Подробнее
Выручка холдинга ON Медиа в первом квартале составила почти 7 млрд рублей
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства
Подробнее
Фонд кино продлевает сроки приема заявок на переоборудование кинотеатров на новых территориях
Подробнее
Фестиваль «Медвежонок» представил полную программу
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 28–31 мая
Подробнее

Новости по теме

Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» вышла из состава АВК
Подробнее
Киносеть «Алмаз Синема» подала иск к экс-офису Sony Pictures в России
Подробнее
Суд отказал в апелляции экс-офису Sony Pictures в России
Подробнее
«Контент-клуб» выиграл очередной суд к одному из юрлиц киносети «Синема Парк» и «Формула Кино»
Подробнее
«Синема Парк» и «Формула Кино» подала иск к бывшему офису Sony Pictures из-за ухода студии из России
Подробнее