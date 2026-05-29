Экс-офис Sony Pictures в России и киносеть «Синема Парк» идут на мировую по оставшимся искам

Компания «Контент-клуб» и киносеть «Синема парк» (входит в объединенную киносеть «Синема парк» и «Формула кино») подали в Суд по интеллектуальным правам заявления об утверждении мировых соглашений по трем оставшимся искам. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Ранее стороны вели серию взаимных судебных разбирательств, связанных с расчетами за прокат фильмов Sony Pictures в России и встречными требованиями киносети об упущенной выгоде после прекращения поставок нового контента в 2022 году. Часть решений уже была пересмотрена апелляционной инстанцией, а по одному из дел ранее утверждено мировое соглашение.

Отмечается, что участники процесса намерены урегулировать оставшиеся споры во внесудебном порядке, однако условия соглашений пока не раскрываются.

