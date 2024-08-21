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Sony не будет продлевать контракт с продюсерами «Человека-паука: Через вселенные» из-за разногласий

Автор: Илья Кувшинов

21 августа 2024

Инсайдеры утверждают, что причиной стали споры насчет бюджета сериала «Паук-Нуар»

У Фила Лорда и Криса Миллера снова проблемы со студийными боссами – Sony решила не продлевать контракт с продюсерами после серьезных разногласий.

По информации Puck, стороны «вступили в жаркую схватку» насчет бюджета предстоящего сериала «Паук-Нуар», главную роль в котором исполнит Николас Кейдж. Игровое шоу будет разворачиваться в 1930-х годах и расскажет о персонаже, которого актер озвучивал в мультфильме ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ. Начало съемок было предварительно запланировано на эту осень.

В 2019 году творческий тандем Лорда и Миллера подписал с Sony пятилетний контракт, согласно которому они должны были курировать проекты во вселенной Человека-паука для телевидения.

Напомним, что это далеко не первый их конфликт с разными кинопроизводителями – самым громким из них стало увольнение с режиссерского поста картины ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ спустя 4,5 месяца после начала съемок.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ

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