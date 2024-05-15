Sony и Apollo переосмысливают свое предложение о покупке Paramount Global

Одной из причин могло стать падение акций японской корпорации

Не исключено, что Sony Pictures Entertainment и компания по управлению альтернативными инвестициями Apollo Global Management переоценили свои силы – журналист CNBC Дэвид Фабер утверждает, что бизнес-тандем, который планировал приобрести Paramount Global, «переосмысливает» свое предложение.

По его словам, Sony пока не подписала с Paramount Global соглашение о неразглашении, которое обычно заключают, чтобы получить доступ к бухгалтерии компании.

Одной из причин возможного переосмысления сделки могло стать недавнее падение стоимости акций японской корпорации, что дало ей некоторое время для размышлений. Тем не менее, подчеркивается, что это не означает полный отказ от переговоров.

Напомним, что на прошлой неделе совет директоров Paramount Global все-таки решил обсудить потенциальную сделку от Sony и Apollo за наличные, которая оценивается в $26 млрд.