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Совет директоров Paramount Global согласился обсудить предложение о покупке от Sony и Apollo

Автор: Илья Кувшинов

6 мая 2024

Тем не менее, инсайдеры утверждают, что переговоры со Skydance еще не завершены

После того, как переговоры со Skydance зашли в тупик, совет директоров Paramount Global решил обсудить недавнее предложение от Sony и Apollo. Deadline сообщает, что комитет специально собрался на выходных, чтобы рассмотреть потенциальную сделку за наличные, которая оценивается в $26 млрд.

Тем временем, инсайдеры утверждают, что медиаконгломерат также стремится продолжить переговоры с компанией Дэвида Эллисона – правда, на этот раз они будут проводиться на неэксклюзивной основе.

Напомним, что именно возможную сделку со Skydance предпочитает неисполнительный председатель совета директоров Paramount Шари Редстоун и, в свою очередь, ненавидят миноритарные акционеры.

Стоит отметить, что в поддержку слияния Skydance с Paramount Global (и лично Дэвида Эллисона) уже начали высказываться крупные представители Голливуда. В их числе – режиссер Джеймс Кэмерон, генеральный директор медийного агентства Endeavor Ари Эмануэль и один из основателей студии DreamWorks Animation Джеффри Катценберг.

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