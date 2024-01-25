Глава Skydance сделал предварительное предложение о покупке Paramount Global

Обе стороны наняли советников и обмениваются финансовой информацией

Компания Дэвида Эллисона Skydance сделала предварительное предложение о покупке доли Шари Редстоун в National Amusements, которая владеет контрольным пакетом акций Paramount Global. Об этом сообщает Bloomberg.

Инсайдеры утверждают, что Элисон уже обсуждал с Paramount возможность слияния своей Skydance Media с медиаконгломератом после того, как он получит над ним контроль. Обе стороны наняли советников и обмениваются финансовой информацией.

Напомним, что National Amusements владеет 77% акций Paramount Global и более чем 1500 кинотеатрами в США, Великобритании и Латинской Америке. Разговоры о возможной сделке пошли еще в начале января.

По слухам, Элиссон планирует профинансировать покупку компании при помощи своего отца Ларри, основателя корпорации Oracle и одного из богатейших людей в мире, а также частных инвестиционных компаний RedBird Capital Partners и KKR & Co.

Также рассматривается вариант, при котором Paramount Global будет выведена в частные руки – правда, это значительно увеличит стоимость сделки из-за чистого долга корпорации в размере около $15 млн.

Нет окончательной уверенности в том, что сделка состоится – отмечается, что при изучении финансов Paramount Элиссон и его советники могут найти что-то, что им не понравится. У другой стороны тоже есть свои опасения: цена акций Paramount упала, потому что ее кабельные сети теряют зрителей, а стриминговый сервис – деньги.

Рыночная стоимость Paramount Global сейчас оценивается в примерно $9 млрд, а Skydance Media, в свою очередь, в $4 млрд.