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Skydance может завладеть Paramount Global

Автор: Илья Кувшинов

11 января 2024

Одним из сторонников нынешнего предложения является предприниматель Ларри Элиссон

Слухи о битве за Paramount продолжаются. По информации The Wall Street Journal, Skydance при поддержке других инвесторов рассматривает предложение о покупке за наличные компании Шари Редстоун National Amusements, которая владеет контрольным пакетом акций Paramount Global.

Редстоун стала неисполнительным председателем совета директоров Paramount после того, как потратила несколько лет на слияние CBS и Viacom в одну компанию. Инсайдеры утверждают, что в последние несколько месяцев бизнесвумен все чаще интересуется предложениями о возможной продаже Paramount Global.

По данным WSJ, одним из сторонников нынешнего предложения Skydance является отец Дэвида Эллисона – предприниматель и основатель корпорации Oracle Ларри Элиссон. Главный интерес для компании, безусловно, представляет Paramount Pictures, с которой Skydance сделала несколько частей МИССИИ НЕВЫПОЛНИМА и боевик ТОП ГАН: МЭВЕРИК.

Стоит отметить, что помимо доли в Paramount Global, National Amusements также владеет более чем 1500 кинотеатрами в США, Великобритании и Латинской Америке.

Напомним, что ранее свою заинтересованность в потенциальном объединении с Paramount Global выразил глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, который накануне Рождества встретился с генеральным директором конгломерата Бобом Бакишем, однако, по слухам, переговоры пока так и не двинулись дальше.

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