Sony и Apollo хотят обсудить предложение о покупке Paramount Global за $26 млрд

На фоне этих новостей акции Paramount выросли в цене более чем на 13%

Sony Pictures Entertainment и компания по управлению альтернативными инвестициями Apollo Global Management, объединившие свои силы для возможной покупки Paramount Global, официально обратились к совету директоров медиаконгломерата с предложением обсудить потенциальную сделку за наличные, которая оценивается в $26 млрд. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что предложение Sony и Apollo ни к чему не обязывает – это всего лишь обсуждения, которые находятся на ранней стадии. Тем временем, на фоне этих новостей акции Paramount выросли в цене более чем на 13%.

Инсайдеры подчеркивают, что многие инвесторы предпочли бы данную сделку предложению от Skydance, которое истекает сегодня, 3 мая. С другой стороны, представители компании Дэвида Эллисона за последний месяц получили доступ к бухгалтерии Paramount, а Sony/Apollo еще не проводила никаких проверок.

Напомним, что партнеры рассчитывают выкупить всю компанию, что сделает Paramount Global частной через совместное предприятие. Skydance, в свою очередь, рассматривает возможность покупки доли Шари Редстоун в National Amusements, которая владеет контрольным пакетом акций Paramount Global – говорят, что сама неисполнительный председатель совета директоров Paramount предпочитает сделку именно с Эллисоном.

Если объединение Sony и Paramount все-таки произойдет, то это приведет к массовым увольнениям, а также к сокращению числа крупнейших голливудских студий с пяти до четырех.