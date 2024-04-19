Sony Pictures включилась в борьбу за Paramount Global

Сделка будет проведена при участии компании Apollo Global Management

Похоже, в грядущей битве за Paramount Global появился еще один игрок: Deadline сообщает, что генеральный директор Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра провел переговоры с представителями компании по управлению альтернативными инвестициями Apollo Global Management насчет покупки Paramount.

Утверждается, что сделка между Apollo и Sony будет заключена на условиях полной оплаты акций Paramount, что сделает студию частной через совместное предприятие. Инсайдеры также подчеркивают, что большую часть работы по возможному приобретению медиакомпании проведет именно Apollo – по слухам, их предложение оценивается в $26 млрд.

Напомним, что в последнее время основным претендентом в борьбе за Paramount Global считалась компания Дэвида Эллисона Skydance, которая рассчитывает заполучить ее через покупку доли в компании National Amusements, владеющей контрольным пакетом акций Paramount Global.