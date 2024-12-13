Новая производственная компания Тома Холланда заключила контакт с Sony

В работе уже находятся несколько полнометражных проектов

Sony не хочет потерять звезду своего ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА – студия подписала контракт с новой продюсерской компанией Тома Холланда Billy17, которую тот основал вместе со своим братом Гарри Холландом и продюсером Уиллом Саутом.

Творческий тандем начнет сотрудничество с полнометражного фильма СОЖЖЕННЫЕ (Burnt), сценарий которого написал Родни Ротман (ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ). Утверждается, что проект разрабатывается специально для Тома Холланда. Сюжет пока держится в секрете.

Также в работе у Billy17 находится экранизация книги Грэма Симсиона «Проект “Рози”» для TriStar Pictures. В центре повествования – преуспевающий учный-генетик, страдающий синдромом Аспергера, что весьма осложняет ему социальные контакты и попытки завести семью.

Помимо этого, компания совместно с продюсером ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА Эми Паскаль занимается картиной по недавно опубликованному роману Тедди Уэйна «Победитель». Главную роль в проекте также должен исполнить сам Холланд.

Фото: кадр из фильма МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ