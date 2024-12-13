top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Новая производственная компания Тома Холланда заключила контакт с Sony

Новая производственная компания Тома Холланда заключила контакт с Sony

Автор: Илья Кувшинов

13 декабря 2024

В работе уже находятся несколько полнометражных проектов

Sony не хочет потерять звезду своего ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА – студия подписала контракт с новой продюсерской компанией Тома Холланда Billy17, которую тот основал вместе со своим братом Гарри Холландом и продюсером Уиллом Саутом.

Творческий тандем начнет сотрудничество с полнометражного фильма СОЖЖЕННЫЕ (Burnt), сценарий которого написал Родни Ротман (ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ). Утверждается, что проект разрабатывается специально для Тома Холланда. Сюжет пока держится в секрете.

Также в работе у Billy17 находится экранизация книги Грэма Симсиона «Проект “Рози”» для TriStar Pictures. В центре повествования – преуспевающий учный-генетик, страдающий синдромом Аспергера, что весьма осложняет ему социальные контакты и попытки завести семью.

Помимо этого, компания совместно с продюсером ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА Эми Паскаль занимается картиной по недавно опубликованному роману Тедди Уэйна «Победитель». Главную роль в проекте также должен исполнить сам Холланд.

Фото: кадр из фильма МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фильм «Руки вверх!» исчезнет со всех онлайн-стримингов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 декабря 2024 года
Подробнее
Марк Эйдельштейн сыграет во втором сезоне сериала Amazon «Мистер и миссис Смит»
Подробнее
В Москве состоялась церемония закрытия «Зимнего»
Подробнее
Касса России: «Приключения Паддингтона 3» сохранили лидерство
Подробнее
В Москве пройдет фестиваль поп-культуры «Хомякон»
Подробнее
В рамках кинофестиваля «Зимний» прошел Форум киношкол
Подробнее
Касса четверга: «Приключения Паддингтона 3» держатся на вершине проката
Подробнее
Все фильмы «Зимнего»: краткий путеводитель
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Приключения Паддингтона 3» вновь забрали золото
Подробнее
В Москве стартовал Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес»
Подробнее
«Централ Партнершип» представил проекты на 2024-2029 годы
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 12–15 декабря 2024 года
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала Okko «Мамонты»
Подробнее
Лучшим фильмом года по версии Европейской киноакадемии стал мюзикл «Эмилия Перес»
Подробнее
В Москве состоялась премьера семейного фильма «Домовенок Кузя»
Подробнее
В Москве прошла церемония закрытия кинофестиваля «Зимний»
Подробнее
ИРИ запустил конкурс сценариев художественных сериалов
Подробнее
Российские онлайн-кинотеатры прокомментировали закон о получении прокатных удостоверений
Подробнее
В Москве прошла премьера мультфильма «Три кота. Зимние каникулы»
Подробнее

Новости по теме

Режиссер фильма «Варвар» может перезагрузить «Обитель зла»
Подробнее
Sony не будет продлевать контракт с продюсерами «Человека-паука: Через вселенные» из-за разногласий
Подробнее
Sony и Apollo переосмысливают свое предложение о покупке Paramount Global
Подробнее
Sony и Apollo хотят обсудить предложение о покупке Paramount Global за $26 млрд
Подробнее
«Аватар: Путь воды» стал шестым самым кассовым фильмом в международном прокате
Подробнее