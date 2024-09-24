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Режиссер «Варвара» может перезагрузить «Обитель зла»

Автор: Илья Кувшинов

24 сентября 2024

Последний фильм франшизы выходил в прокат в 2016 году

Не исключено, что Зак Креггер отправится в мир корпорации «Амбрелла» – постановщик ВАРВАРА может перезагрузить ОБИТЕЛЬ ЗЛА для Sony.

По информации журналиста Джеффа Снейдера, Креггер сперва вел переговоры со студией насчет экранизации настольной игры «Улика» (Clue), однако стороны не сошлись в гонораре – Sony рассчитывала на $1,5 млн, а режиссер запросил $4 млн.

Источники подчеркивают, что финансовые разногласия, в итоге, оказались улажены, и студия предложила Креггеру «перезагрузить с нуля» игровую франшизу. Напомним, что последний фильм серии ОБИТЕЛЬ ЗЛА с Миллой Йовович вышел в 2016 году.

Режиссер заслужил доверие студийных боссов после того, как его хоррор ВАРВАР с бюджетом в $4,5 млн смог заработать больше $45 млн в мировом прокате. Его следующей работой станет хоррор-сага ОРУЖИЕ, релиз которой запланирован на 16 января 2026 года – в прошлом году New Line Cinema заплатила внушительные $38 млн за права на сценарий проекта авторства Креггера.

Фото: кадр из фильма ОБИТЕЛЬ ЗЛА

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