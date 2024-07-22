Четыре российских сериала выйдут на стримингах в Японии
Автор: Илья Кувшинов
22 июля 2024
Это первая сделка на данную территорию за последние 7 лет
Японская компания MiruAsia приобрела права на стриминговый показ четырех оригинальных российских сериалов производства «НМГ Студии» – «Домашнее поле», «Балет», «Happy End» и «The Телки».
По информации Art Pictures Distribution, это первая сделка на данную территорию за последние 7 лет. Проекты будут представлены на местных онлайн-платформах.
Помимо этого, польская компания Media4Fun приобрела права на криминальную драму «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова – проект выйдет на польских стримингах. Ранее она также заключила сделки на триллер БЕШЕНСТВО Дмитрия Дьяченко и сериал «Плакать нельзя».
Фото: кадр из сериала «Балет»
Самое читаемое
Продолжение следует: сильные и слабые стороны актуальных российских франшизПодробнее
Касса России: пиратские релизы вновь в лидерахПодробнее
Объявлены претенденты на премию «Эмми-2024»Подробнее
Предпродажи уикенда: «Водитель-олигарх» превзошел комедии «Вася не в себе» и «Неприличные гости»Подробнее
В Нижнем Новгороде завершил работу VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest»Подробнее
Айболит и Ворожея: старые и новые бренды на презентации сказок в рамках «Горький fest»Подробнее
«Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом за всю историю в Казахстане и странах Средней АзииПодробнее
В Москве прошла премьера комедии «Водитель-олигарх»Подробнее
Предварительная касса четверга: «Водитель-олигарх» возглавил прокатПодробнее
Организаторы Олимпиады планируют легальные трансляции на Россию онлайнПодробнее
Фильмом закрытия «Горький fest» стало короткометражное фэнтези Даши Чаруши «Русалочка»Подробнее
Актерская лаборатория фестиваля «Одна шестая» продлила прием заявок до 22 июляПодробнее
Фестиваль «Одна шестая» назвал фильм открытияПодробнее
Фестиваль «Окно в Европу» назвал фильм открытияПодробнее
Александр Дунаевский занял пост гендиректора «Кинопоиска»Подробнее
Касса четверга: лучшей новинкой стала комедия «Водитель-олигарх»Подробнее
Warner Bros. Discovery рассматривает возможность разделения бизнеса ради повышения стоимости акцийПодробнее
Алексей Гореславский возглавил общественный совет при Минцифры РоссииПодробнее
Братья Руссо могут снять новых «Мстителей»Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 июля 2024 годаПодробнее
Новости по теме
Дилогия «Лед» получит продолжениеПодробнее
В Art Pictures Distribution появился новый коммерческий директорПодробнее
У Жоры Крыжовникова нет эксклюзивного контракта с Art PicturesПодробнее
«Компания «Наше кино» грозит банкротством «Арт Пикчерс Студии»Подробнее
«Национальная Медиа Группа» купила 50% Art Pictures StudioПодробнее