Фестиваль «Окно в Европу» начал прием заявок
Автор: БК
20 марта 2026
Смотр пройдет в Выборге с 4 по 9 августа
Организаторы 34-го Фестиваля российского кино «Окно в Европу» объявили о старте приема заявок на участие в смотре.
Конкурсная программа состоит из трех секций: конкурс игрового кино, конкурс неигрового кино, конкурс короткометражной анимации.
Подать заявку можно до 15 мая на официальном сайте. Отмечается, что для участия в фестивале необходимо прокатное удостоверение.
«Окно в Европу» пройдет в Выборге с 4 по 9 августа.
