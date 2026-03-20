Фестиваль «Окно в Европу» начал прием заявок

Автор: БК

20 марта 2026

Смотр пройдет в Выборге с 4 по 9 августа

Организаторы 34-го Фестиваля российского кино «Окно в Европу» объявили о старте приема заявок на участие в смотре.

Конкурсная программа состоит из трех секций: конкурс игрового кино, конкурс неигрового кино, конкурс короткометражной анимации.

Подать заявку можно до 15 мая на официальном сайте. Отмечается, что для участия в фестивале необходимо прокатное удостоверение.

«Окно в Европу» пройдет в Выборге с 4 по 9 августа.

Самое читаемое

Российские кинотеатры вновь откажутся от предсеансовых показов на майские праздники
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 марта 2026 года
Подробнее
Стали известны обладатели премии «Оскар» за 2025 год
Подробнее
Касса России: пиратские релизы вырвались вперед
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы не сбавляют оборотов
Подробнее
Комедия «Скуф» не выйдет в российский прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 19–22 марта
Подробнее
Стали известны победители кинофестиваля «Дух огня»
Подробнее
КИОН рассказал о новинках апреля
Подробнее
Работа Telegram замедлена почти на 80%
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Домовенок Кузя 2» обгоняет «Царевну-лягушку 2»
Подробнее
На Rutube начнут выходить микродрамы
Подробнее
В Беларуси пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее
Искусственный интеллект и кино: новый инструмент или новая индустрия
Подробнее
Кинокомпания «Маурис Филм» вошла в состав АПКиТ
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Домовенок Кузя 2»
Подробнее
В России могут разрешить использовать данные для обучения ИИ без разрешения их владельца
Подробнее
В Ханты-Мансийске стартовал кинофестиваль «Дух огня»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» дотягивается до 2 млрд рублей
Подробнее
«Сказка о царе Салтане» заработала два миллиарда рублей в российском прокате
Подробнее

Новости по теме

Фестиваль «Окно в Европу» объявил даты проведения в 2026 году
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» объявил победителей
Подробнее
Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» представил образовательную программу
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» представил жюри
Подробнее