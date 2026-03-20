Фестиваль «Окно в Европу» начал прием заявок

Организаторы 34-го Фестиваля российского кино «Окно в Европу» объявили о старте приема заявок на участие в смотре.

Конкурсная программа состоит из трех секций: конкурс игрового кино, конкурс неигрового кино, конкурс короткометражной анимации.

Подать заявку можно до 15 мая на официальном сайте. Отмечается, что для участия в фестивале необходимо прокатное удостоверение.

«Окно в Европу» пройдет в Выборге с 4 по 9 августа.