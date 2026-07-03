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Предварительная касса четверга: «Майкл» опять вне конкуренции

Автор: Георгий Романов

3 июля 2026

В десятку также попали три новинки

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стал музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG). Проект записал на свой счет чуть больше 19 млн рублей (35,7 тысяч зрителей) и к концу недели сможет пополнить свою копилку еще на 110 млн рублей.

С четвертой строчки чарта стартовала отечественная комедия ДЕД ФОМИЧ (NMG). Заработанные ей 4,7 млн рублей (12,6 тысяч зрителей) должны превратиться в 23-26 млн рублей по истечению уикенда. 

Еще одна новинка – анимационный проект ПАПА, КУПИ ПЕСИКА (AK) – начала свой прокат с восьмого места в таблице лучших релизов четверга. Мультфильм освоил чуть больше 3,2 млн рублей, что должно дать порядка 20-22 млн рублей к вечеру воскресенья. 

Строчкой ниже расположился фильм ужасов РЕЙС 298 (CPF) с 2,7 млн рублей в своем активе. За четыре дня проката в копилке проекта должно оказаться около 12-14 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ПАПА, КУПИ ПЕСИКА

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