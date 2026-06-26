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Предварительная касса четверга: новые «Три богатыря» стартовали с третьей строчки чарта

Автор: Георгий Романов

26 июня 2026

В топ-10 попало еще четыре новинки

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой четверга стал российский мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 (VLG). Очередной проект популярной анимационной франшизы освоил в первый день проката почти 11 млн рублей (34 тысячи зрителей). Это дало ему возможность забрать бронзу чарта и позволяет рассчитывать на 45-50 млн рублей за четыре дня проката. 

Четвертую строчку чарта заняла семейная комедия РАСПАКОВКА (AK) с результатом чуть меньше 9 млн рублей (24,1 тысяча зрителей). По итогу уикенда в копилке новинки должно оказаться 35-40 млн рублей. 

С восьмой позиции стартовал приключенческий проект МАЛЫШ-КАРАТИСТ (NMG). Фильм с Романом Курцыным освоил в первый день проката 3,5 млн рублей, что должно дать примерно 15-18 млн рублей по итогу всего уикенда. 

Последние две строчки чарта также заняли новинки – триллер НОЧНОЙ БИЗНЕС (VLG) и семейная картина ЛЕТОМ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ. ПОБЕГ ИЗ СКОЛБОРА (CP). Релизы записали на свой счет 3 млн и 2,8 млн соответственно и к вечеру воскресенья смогут довести свою кассу до 12-14 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3

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