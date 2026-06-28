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Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 июня 2026 года

Автор: Илья Кувшинов

28 июня 2026

Триквел «Бати», байопик «Де Голль» и другие премьеры

На минувшей неделе «Централ Партнершип» заявил дату выхода комедии БАТЯ З. Лента появится в российском прокате 1 апреля 2027 года.

Три зарубежных новинки анонсировала «Атмосфера Кино» – ДЕ ГОЛЛЬ. ЧАСТЬ 1. СОПРОТИВЛЕНИЕ (1 октября), ДЕ ГОЛЛЬ. ЧАСТЬ 2. СВОБОДА (29 октября) и ВЕДЬМИН ЛЕС (3 декабря).

«Вольга» поставила на 4 марта 2027 года комедию НЕВЕРОЯТНАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА. Главную роль в картине, основанной на пьесе Алексея Житковского «Космос», исполнила Виктория Исакова.

«Парадиз» временно убрал из прокатной сетки фильмы КАК ОГРАБИТЬ БАНК (прошлая дата – 15 октября) и TURNBUCKLE (прошлая дата – 29 октября). Драма Киеси Куросавы САМУРАЙ И ПЛЕННИК сдвинулась с 30 июля на 13 августа. Мелодрама ЧАРЛИ И ХАРПЕР переместилась с 24 сентября на 1 октября. Ранее там стоял триллер ДО ПОСЛЕДНЕГО ГРАММА с Итаном Хоуком и Расселом Кроу, который теперь ушел на 22 октября. В график также вернулся экшн-триллер ФЛОРИСТ, застолбив за собой 8 октября.

«Каро Премьер» заявил на 1 октября отечественную мелодраму ОСОБЫЙ ПАЦИЕНТ.

«Экспонента Фильм» анонсировала даты у двух зарубежных новинок – ДЕТСКИЕ ИГРЫ. КОШМАР КОРАЛ ГРОУВ (27 августа) и HOLD TO DEATH. HAND IN HAND (17 сентября). Хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. КРАСНАЯ НИТЬ ушел с 3 сентября на 1 октября.

«Кинологистика» поставила на 9 июля семейную ленту СЛАДКАЯ СКАЗКА. Мультфильм ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ сдвинулся на неделю позже, 23 июля. ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. ПОДВОДНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, в свою очередь, появится на неделю раньше запланированного, 6 августа.

«Пионер» убрал из графика комедию КТО ЕСТЬ КТО?, релиз которой был намечен на 2 июля.

Три новинки заявила U Films – МЕГРЭ И УБИЙСТВО В ВЫСШЕМ ОБЩЕСТВЕ (6 августа), ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЕКОРАДО (24 сентября) и ИСЧЕЗНОВЕНИЕ (3 декабря).

Также 6 августа в прокат выйдет музыкальная сказка ОГНИВО ПРОТИВ ВОЛШЕБНОЙ СКВАЖИНЫ Анджея Петраса.

Фото: кадр из фильма ДЕ ГОЛЛЬ. ЧАСТЬ 1. СОПРОТИВЛЕНИЕ

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