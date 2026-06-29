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Предварительная касса уикенда: «Майкл» вновь на первой строчке

Автор: Георгий Романов

29 июня 2026

Лучшей новинкой стала комедия «Распаковка»

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стал музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG). Проект записал на свой счет чуть больше 131 млн рублей (223,7 тысяч зрителей), доведя свою общую кассу до отметки в 1 млрд 560 млн. 

Лучшей новинкой уикенда стала отечественная комедия РАСПАКОВКА (AK). Релиз расположился на пятой строчке чарта с результатом около 33 млн рублей (85 тысяч зрителей). 

Ниже ожиданий стартовал семейный приключенческий фильм МАЛЫШ-КАРАТИСТ (NMG). Заработанные им 17 млн рублей позволили картине занять седьмое место в таблице. Однако, проект с Романом Курцыным показал наихудшую среднюю заполняемость в первой десятке – 8 человек на сеанс. 

Строчкой ниже расположился американский триллер НОЧНОЙ БИЗНЕС (VLG). Фильм с Расселом Кроу пополнил свою копилку на 16,5 млн рублей за четыре дня проката. 

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

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