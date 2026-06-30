Никита Михалков раскрыл детали законопроекта о квотировании зарубежных фильмов

В частности, планируется ввести платеж за рассмотрение фильма перед допуском в прокат

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков рассказал о разрабатываемых мерах по регулированию проката иностранных фильмов.

По его словам, речь не идет о полном запрете зарубежного кино, а о механизмах, которые позволят контролировать его выход на российские экраны и одновременно поддерживать отечественное кинопроизводство.

«Что значит квотирование? Это не запрет. Это значит, что мы должны ответственно регулировать то, что так или иначе попадает к нам на экран. Потому что, когда на экраны воюющей страны попадает картина Гая Ричи, где воспевается американский офицер, который в Афганистане перебил целую кучу своих противников. <…> Да на эту картину еще и даются деньги российских прокатчиков, которые потом возвращаются создателям, <...> которые поставляют разведывательные данные и продают оружие тем, с кем мы воюем. Это неправильно. Это неверно в корне», – заявил режиссер в интервью ТАСС.

По словам Михалкова, законопроект предполагает, что часть доходов от проката иностранных фильмов будет направляться на финансирование российского кино. Кроме того, для зарубежных картин планируется ввести так называемый «входной билет» – обязательный платеж за рассмотрение фильма перед допуском в российский прокат.

Он подчеркнул, что подобная практика уже применяется в ряде стран, включая Францию и Китай, и не означает отказа от зарубежного кинематографа.

Фото: кадр со съемок фильма СОЛНЕЧНЫЙ УДАР