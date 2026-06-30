top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Никита Михалков раскрыл детали законопроекта о квотировании зарубежных фильмов

Никита Михалков раскрыл детали законопроекта о квотировании зарубежных фильмов

Автор: БК

30 июня 2026

В частности, планируется ввести платеж за рассмотрение фильма перед допуском в прокат

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков рассказал о разрабатываемых мерах по регулированию проката иностранных фильмов. 

По его словам, речь не идет о полном запрете зарубежного кино, а о механизмах, которые позволят контролировать его выход на российские экраны и одновременно поддерживать отечественное кинопроизводство.

«Что значит квотирование? Это не запрет. Это значит, что мы должны ответственно регулировать то, что так или иначе попадает к нам на экран. Потому что, когда на экраны воюющей страны попадает картина Гая Ричи, где воспевается американский офицер, который в Афганистане перебил целую кучу своих противников. <…> Да на эту картину еще и даются деньги российских прокатчиков, которые потом возвращаются создателям, <...> которые поставляют разведывательные данные и продают оружие тем, с кем мы воюем. Это неправильно. Это неверно в корне», – заявил режиссер в интервью ТАСС.

По словам Михалкова, законопроект предполагает, что часть доходов от проката иностранных фильмов будет направляться на финансирование российского кино. Кроме того, для зарубежных картин планируется ввести так называемый «входной билет» – обязательный платеж за рассмотрение фильма перед допуском в российский прокат.

Он подчеркнул, что подобная практика уже применяется в ряде стран, включая Францию и Китай, и не означает отказа от зарубежного кинематографа.

Фото: кадр со съемок фильма СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

CineEurope 2026: Презентация Studiocanal
Подробнее
Телевизионная премьера сериала «Полдень» состоится на ТНТ
Подробнее
Кинофестиваль «Горький fest» представил программу и жюри
Подробнее
Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом квартале 2026 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 июня 2026 года
Подробнее
CineEurope 2026: Презентация Paramount Pictures
Подробнее
CineEurope 2026: Презентация Amazon MGM Studios
Подробнее
Фестиваль «Новый сезон» не состоится в этом году
Подробнее
Предпродажи уикенда: мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» опередил «Распаковку»
Подробнее
CineEurope 2026: Презентация The Walt Disney Studios
Подробнее
Александр Панченко назначен директором по развитию онлайн-кинотеатра КИОН
Подробнее
Сарик Андреасян займется экранизацией «Двенадцати стульев»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 2–5 июля
Подробнее
Касса четверга: «Майкл» вновь на вершине
Подробнее
Предварительная касса четверга: новые «Три богатыря» стартовали с третьей строчки чарта
Подробнее
Официальная касса России: концерт на миллиард
Подробнее
Вячеслав Володин поручил обеспечить подготовку проектов по поддержке российского кино
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 июня
Подробнее
CineEurope 2026: Презентация Warner Bros. Pictures
Подробнее
В российском кинопрокате могут установить обязательную долю отечественных фильмов
Подробнее

Новости по теме

«Газпром-Медиа Холдинг» отметил необходимость квот на зарубежное кино
Подробнее
Минкультуры планирует регулировать график кинорелизов
Подробнее
Владимир Путин против ограничения зарубежного кино
Подробнее
В Госдуме вновь готовится законопроект о квотировании кинопроката
Подробнее
В Госдуме подготовили новый законопроект о квотировании
Подробнее