top banner

В Москве завершилась церемония вручения премии «Ника»

Автор: БК

23 марта 2026

Награду в категории «Лучший фильм» получил «Ветер» Сергея Члиянца

23 марта в московском театре им. Моссовета состоялась торжественная церемония вручения кинематографической премии «Ника» за 2025 год.

Награда за лучший игровой фильм досталась ленте ВЕТЕР Сергея Члиянца, а за лучший сериал – «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского.

Полный список победителей
• Лучший игровой фильм – ВЕТЕР
• Лучший сериал – «Хроники русской революции»
• Лучшая режиссерская работа – Бакур Бакурадзе (ЛЕРМОНТОВ)
• Лучшая сценарная работа - Петр Луцык и Алексей Саморядов (ВЕТЕР)
• Лучшая мужская роль – Константин Хабенский (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)
• Лучшая женская роль – Светлана Крючкова (ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ)
• Лучшая мужская роль второго плана – Владимир Машков (В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ)
• Лучшая женская роль второго плана – Елена Лядова (ЧИСТЫЙ ЛИСТ)
• Открытие года – режиссер Феликс Умаров (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Лучший неигровой фильм – К ДРУГОМУ БЕРЕГУ. СТАНИСЛАВСКИЙ В НОВОМ СВЕТЕ
• Лучший анимационный фильм – «Булгаковъ»
• Лучшая операторская работа – Данила Горюнков (ВЕТЕР)
• Лучшая музыка к фильму – Райан Оттер (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Лучшая работа режиссера монтажа — Мария Лихачева (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Лучшая работа художника-постановщика – Сергей Агин (ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА)
• Лучшая работа художника по костюмам – Татьяна Патрахальцева (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)
• Лучшая работа звукорежиссера – Александр Феденев (ВЕТЕР)
• Специальный приз «Честь и достоинство» – Алла Сурикова 
• Спецприз за вклад в кинематографические науки, критику и образование – Игорь Золотовицкий

Фото: кадр из фильма ВЕТЕР

