В Москве завершилась церемония вручения премии «Ника»

Награду в категории «Лучший фильм» получил «Ветер» Сергея Члиянца

23 марта в московском театре им. Моссовета состоялась торжественная церемония вручения кинематографической премии «Ника» за 2025 год.

Награда за лучший игровой фильм досталась ленте ВЕТЕР Сергея Члиянца, а за лучший сериал – «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского.

Полный список победителей

• Лучший игровой фильм – ВЕТЕР

• Лучший сериал – «Хроники русской революции»

• Лучшая режиссерская работа – Бакур Бакурадзе (ЛЕРМОНТОВ)

• Лучшая сценарная работа - Петр Луцык и Алексей Саморядов (ВЕТЕР)

• Лучшая мужская роль – Константин Хабенский (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)

• Лучшая женская роль – Светлана Крючкова (ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ)

• Лучшая мужская роль второго плана – Владимир Машков (В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ)

• Лучшая женская роль второго плана – Елена Лядова (ЧИСТЫЙ ЛИСТ)

• Открытие года – режиссер Феликс Умаров (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Лучший неигровой фильм – К ДРУГОМУ БЕРЕГУ. СТАНИСЛАВСКИЙ В НОВОМ СВЕТЕ

• Лучший анимационный фильм – «Булгаковъ»

• Лучшая операторская работа – Данила Горюнков (ВЕТЕР)

• Лучшая музыка к фильму – Райан Оттер (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Лучшая работа режиссера монтажа — Мария Лихачева (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Лучшая работа художника-постановщика – Сергей Агин (ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА)

• Лучшая работа художника по костюмам – Татьяна Патрахальцева (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Лучшая работа звукорежиссера – Александр Феденев (ВЕТЕР)

• Специальный приз «Честь и достоинство» – Алла Сурикова

• Спецприз за вклад в кинематографические науки, критику и образование – Игорь Золотовицкий

Фото: кадр из фильма ВЕТЕР