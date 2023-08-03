Церемония вручения премии «Ника» не состоится в 2023 году

Юлий Гусман заверил, что весной следующего года все вернется к привычному формату

Национальная кинопремия «Ника» все-таки не состоится в этом году. Об этом рассказал ТАСС художественный руководитель премии Юлий Гусман.

«В этом году не будет точно, уже пропущены все сроки. Мы надеемся весной следующего года вернуться к прежнему формату, – отметил он. – Надеемся, что весной снова сможем собраться и поздравить наших коллег с этой премией».

Последний раз кинопремия проводилась в апреле 2021 года – тогда президиум академии вручал статуэтки лауреатам «Ники» сразу за два года, потому что мероприятие переносилось из-за пандемии COVID-19.

До конца текущего года будут вручены награды несостоявшейся премии за 2021 год в формате «возвращения долгов»: так, в начале июля Александр Ширвиндт получил специальный приз в номинации «Честь и достоинство» из рук президента академии Андрея Кончаловского на сцене Театра Сатиры после спектакля «Где мы?!…».

По словам Гусмана, весь список победителей за 2021 год станет известен после выхода отчетного фильма, который также охватит все 35 лет существования старейшей кинематографической премии России.

Фото: официальный сайт премии