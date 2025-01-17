Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве

Ожидается, что он охватит все сферы, включая культуру, науку и технологии

17 января президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве.

Ожидается, что он охватит все сферы, включая культуру, науку и технологии.

«По линии Министерства культуры тоже идёт заметное движение вперёд. В июне сего года будут, мы ждём этого и готовимся, Дни культуры России в Иране», – заявил Путин во время встречи.

Пезешкиан, в свою очередь, добавил, что двусторонние отношения с Россией носят «стратегически важный и всеобъемлющий характер».

Фото: официальный сайт президента России