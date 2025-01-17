Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве
Автор: Илья Кувшинов
17 января 2025
Ожидается, что он охватит все сферы, включая культуру, науку и технологии
17 января президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве.
Ожидается, что он охватит все сферы, включая культуру, науку и технологии.
«По линии Министерства культуры тоже идёт заметное движение вперёд. В июне сего года будут, мы ждём этого и готовимся, Дни культуры России в Иране», – заявил Путин во время встречи.
Пезешкиан, в свою очередь, добавил, что двусторонние отношения с Россией носят «стратегически важный и всеобъемлющий характер».
Фото: официальный сайт президента России
Самое читаемое
Касса четверга: «Волшебник Изумрудного города» все еще в лидерахПодробнее
Касса России: «Финист. Первый богатырь» взлетел на вершинуПодробнее
Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в «Кремлевском волшебнике»Подробнее
«Кинопоиск» подвел итоги смотрения в новогодние праздникиПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 6–12 января 2025 годаПодробнее
«Небриллиантовая рука» превзошла показатели фильма «Иван Васильевич меняет всё»Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Финист» опередил «Волшебника»Подробнее
Роскомнадзор раскрыл сумму штрафов за ЛГБТ*-контент в 2024 годуПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 января 2025 годаПодробнее
Объявление номинантов на «Оскар» вновь перенесено из-за пожаровПодробнее
Андрей Звягинцев вошел в состав жюри французского фестиваля MyFrenchFilmFestivalПодробнее
Предпродажи уикенда: «Плохая девочка» и «Шаман» доминируют среди новинокПодробнее
Рынок онлайн-видео в Азии вырастет на 40% к 2029 годуПодробнее
Международная касса: в мировом прокате продолжают царить холдоверыПодробнее
Гильдия продюсеров США вновь перенесла объявление номинантов на свою премиюПодробнее
Аудитория YouTube продолжила снижаться после замедления платформы в РоссииПодробнее
Стали известны номинанты на премию BAFTAПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 январяПодробнее
Американская касса: сиквел «Охоты на воров» стартовал с первого местаПодробнее
Гильдия сценаристов США объявила номинантов на свою премиюПодробнее
Новости по теме
Владимир Путин подписал закон о 3-процентном сборе с интернет-рекламыПодробнее
Владимир Путин подписал законы о единой онлайн-витрине и «приземлении» зарубежных IT-компанийПодробнее
Президент предложил поддержать кинопоказПодробнее
Путин поручил Голодец помочь документальному киноПодробнее
Путин одобрил идею 3%-го сбора с кинопрокатаПодробнее