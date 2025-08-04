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Новый дистрибьютор «Товарищество Независимых Продюсеров» дебютирует «Филателией»

Автор: БК

4 августа 2025

Кинопрокатную компанию создали продюсеры Максим Добромыслов и Денис Ковалевский

Продюсеры Максим Добромыслов и Денис Ковалевский создали собственную кинопрокатную компанию, которая получила название «Товарищество Независимых Продюсеров».

Они отмечают, что цель объединения – донести фестивальные и авторские фильмы до зрителя в кинотеатрах.

Первым релизом компании станет мелодрама ФИЛАТЕЛИЯ Натальи Назаровой, которая выйдет в прокат 25 сентября. Продюсером картины выступил сам Ковалевский. В центре сюжета фильма, ставшего лауреатом многочисленных фестивалей – девушка Яна из северного приморского города, работающая на почте и увлеченная коллекционированием марок. Однажды она знакомится с моряком по имени Петр, и это случайное знакомство переворачивает ее жизнь.

Фото: кадр из фильма ФИЛАТЕЛИЯ

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