Свердловская киностудия и «Кыргызфильм» подписали меморандум о сотрудничестве

Подписание прошло в рамках I Международного кинофестиваля «Одна шестая»

15 августа в рамках деловой программы I Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» в отеле Hyatt Regency состоялось торжественное подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве между Свердловской киностудией и Национальной киностудией «Кыргызфильм» им. Т.Океева. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Меморандум подписали генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин и генеральный директор Национальной киностудии «Кыргызфильм» Акжол Бекболотов. В мероприятии также приняли участие Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, режиссер игрового и документального кино, директор по развитию Свердловской киностудии Евгений Григорьев, а также генеральный продюсер Свердловской киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева.

Стороны договорились о содействии в сфере информационного, делового, продюсерского и производственного партнерства, взаимного продвижения, обмена информацией, участия в совместных проектах и других видах деятельности. Стратегическое сотрудничество нацелено на разработку совместных проектов, а также на развитие и поддержку творческих идей и молодых талантов в кино в сфере создания киноконтента, в сфере креативного образования, культурного досуга, на раскрытие и реализацию потенциала молодых специалистов.

Международный смотр дебютов Евразийского континента продлится в столице Урала до 17 августа. На конкурсные показы могут попасть все желающие. Фестиваль позиционирует себя как стартовая площадка для начинающих кинематографистов. Смотр проходит впервые и организован при поддержке Министерства культуры РФ и губернатора Свердловской области.

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