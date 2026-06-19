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Гендиректор «Газпром-Медиа» предложил ввести льготы на билеты в кинотеатры для многодетных семей

Автор: БК

19 июня 2026

По мнению Александра Жарова, высокие цены становятся серьезной проблемой для аудитории

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров высказал в беседе с ТАСС предложение о введении льгот на билеты в кинотеатры для многодетных семей за счет государства.

«Государственное регулирование в виде жестких ограничений вряд ли оправдано, однако целесообразно ввести адресные льготы в частных кинотеатрах для многодетных семей за счет государства. С одной стороны, ценообразование должно оставаться свободным, поскольку на стоимость билета влияет множество факторов – от спроса до характеристик залов (форматы 3D, 4D и другие). С другой стороны, непомерно высокие цены становятся серьезной проблемой для аудитории, поэтому нужна разумная золотая середина», – заявил он.

Жаров также добавил, что такой подход позволит сохранить рыночную гибкость и одновременно обеспечить доступность кино для социально уязвимых категорий зрителей.

По данным БК Медиа, цена билета в мае этого года достигла 477,6 рубля (для сравнения, в мае 2025 года она составляла 412,7 рублей).

Фото: Magnific

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