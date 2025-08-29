Названы самые популярные у пиратов фильмы в августе 2025 года
Лидером чарта стала новая часть франшизы «Мир Юрского периода»
По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в августе 2025 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
Первое место занял фантастический экшн МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ, появившийся на мировых цифровых сервисах 5 августа. Вторая строчка досталась боевику МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА – заключительный фильм франшизы с Томом Крузом дебютировал в онлайне 19 августа. Бронзу получил кинокомикс Джеймса Ганна СУПЕРМЕН, официальный релиз которого по миру состоялся 15 августа.
Игровая адаптация мультфильма ЛИЛО И СТИЧ оказалась на четвертой строчке – премьера ленты «в цифре» состоялась 22 июля. Замкнул пятерку хоррор ХИЩНИК: МИССИЯ «ОСИРИС» со звездой ТЕРМИНАТОРА Линдой Хэмилтон.
В десятке оказался один проект, который в августе был легально доступен в России онлайн – испанский боевик МИКАЭЛА.
Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в августе 2025 года
1. МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ
2. МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА
3. СУПЕРМЕН
4. ЛИЛО И СТИЧ
5. ХИЩНИК: МИССИЯ «ОСИРИС»
6. F1
7. 28 ЛЕТ СПУСТЯ
8. ОГРАБЛЕНИЕ
9. СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР 2
10. МИКАЭЛА
Фото: кадр из фильма МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ