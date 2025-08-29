top banner

Названы самые популярные у пиратов фильмы в августе 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

29 августа 2025

Лидером чарта стала новая часть франшизы «Мир Юрского периода»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в августе 2025 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял фантастический экшн МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ, появившийся на мировых цифровых сервисах 5 августа. Вторая строчка досталась боевику МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА – заключительный фильм франшизы с Томом Крузом дебютировал в онлайне 19 августа. Бронзу получил кинокомикс Джеймса Ганна СУПЕРМЕН, официальный релиз которого по миру состоялся 15 августа.

Игровая адаптация мультфильма ЛИЛО И СТИЧ оказалась на четвертой строчке – премьера ленты «в цифре» состоялась 22 июля. Замкнул пятерку хоррор ХИЩНИК: МИССИЯ «ОСИРИС» со звездой ТЕРМИНАТОРА Линдой Хэмилтон.

В десятке оказался один проект, который в августе был легально доступен в России онлайн – испанский боевик МИКАЭЛА.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в августе 2025 года
1. МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ
2. МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА
3. СУПЕРМЕН
4. ЛИЛО И СТИЧ
5. ХИЩНИК: МИССИЯ «ОСИРИС»
6. F1
7. 28 ЛЕТ СПУСТЯ
8. ОГРАБЛЕНИЕ
9. СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР 2
10. МИКАЭЛА

Топ целиком будет доступен в электронном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Бар «Один звонок» с Данилой Козловским получил прокатное удостоверение
Подробнее
Касса четверга: в топ-3 попали сразу две новинки
Подробнее
ТВ-3 и Bubble запускают первую в России линейку комиксов по сериалам
Подробнее
Стали известны лауреаты фестиваля ORIGINAL+Doc
Подробнее
Кинофестиваль «Короче» объявил победителей
Подробнее
Фонд кино объявил результаты конкурса по поддержанию ранее приобретенного оборудования
Подробнее
Кабмин одобрил наделение Минкультуры правом расследовать показы фильмов без прокатного удостоверения
Подробнее
«Союзмультфильм» рассказал о своем участии в «Слете аниматоров»
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» и «Москино» объединят усилия для создания и продвижения кино по миру
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+Doc: выбор БК
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Дети-шпионы» возглавили прокат
Подробнее
Юбилейную «Ночь кино» посетило около 830 тысяч зрителей
Подробнее
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым проектом в истории Netflix
Подробнее
Институт кино НИУ ВШЭ и «Москино» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
Подробнее
«Походу любовь» примет участие в шести американских фестивалях
Подробнее
В Москве прошел «Слет аниматоров»
Подробнее
«VK Видео» впервые обогнал YouTube по месячному охвату в России
Подробнее
В Москве прошла премьера фантастического боевика «Идентификация»
Подробнее
В Москве состоялась премьера психологического триллера «Выход 8» 
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 28–31 августа
Подробнее

Новости по теме

Кабмин одобрил наделение Минкультуры правом расследовать показы фильмов без прокатного удостоверения
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июле 2025 года
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июне 2025 года
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в мае 2025 года
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в апреле 2025 года
Подробнее