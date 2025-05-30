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Названы самые популярные у пиратов фильмы в мае 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

30 мая 2025

Лидером чарта стал экшн «Опустошение»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в мае 2025 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

На этот раз чарт возглавил экшн Гарета Эванса ОПУСТОШЕНИЕ, появившийся на Netflix 25 апреля – в прошлом месяце лента с Томом Харди была на второй строчке. Серебро досталось экранизации игры MINECRAFT В КИНО, стартовавшей по миру на платформах 13 мая. На третье место с девятого поднялся фантастический хоррор ПЕПЕЛ с Аароном Полом – релиз проекта на стримингах состоялся 22 апреля.

Драмеди БАБУЛИ со звездным актерским составом в лице Винса Вона, Сьюзен Сарандон, Лоррейн Бракко и Талии Шайр оказалось на четвертой строчке – премьера ленты Стивена Чбоски на Netflix состоялась 9 мая. Замкнул пятерку триллер ЗАПАДНЯ с Биллом Скарсгардом и Энтони Хопкинсом, появившийся на международных платформах 22 апреля и ранее занимавший восьмое место пиратского чарта.

Единственным фильмом из десятки, который в мае был доступен в России легально, оказалась криминальная комедия ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ?. Ее релиз на «Кинопоиске» состоялся 26 апреля.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в мае 2025 года
1. ОПУСТОШЕНИЕ
2. MINECRAFT В КИНО
3. ПЕПЕЛ
4. БАБУЛИ
5. ЗАПАДНЯ
6. НАСТОЯЩИЕ ДЕТЕКТИВЫ
7. НОВОКАИН
8. ГАДКАЯ СЕСТРА
9. ДРОП
10. ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ?

Топ целиком будет доступен в электронном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма ОПУСТОШЕНИЕ

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