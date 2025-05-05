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Названы самые популярные у пиратов фильмы в апреле 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

5 мая 2025

Лидером чарта стал детективный триллер «Черный чемодан – двойная игра»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в апреле 2025 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял детективный триллер Стивена Содерберга ЧЕРНЫЙ ЧЕМОДАН – ДВОЙНАЯ ИГРА, стартовавший по миру на платформах 1 апреля. Вторая строчка досталась экшну Netflix ОПУСТОШЕНИЕ с Томом Харди, который появился на стриминге 25 апреля. На третье место опустился лидер мартовского чарта – фантастика МИККИ 17 с Робертом Паттинсоном, дебютировавшая в цифре с 25 марта.

Приключенческая драма СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС с Евгением Мироновым и Андреем Мерзликиным оказалась на четвертой строчке – ее премьера в отечественных онлайн-кинотеатрах состоялась 11 апреля. Замкнул пятерку экшн НОВОКАИН, появившийся на международных платформах 8 апреля.

Помимо вышеупомянутой картины Александра Котта, в десятке также оказался еще один релиз, который в апреле был доступен легально в России – криминальная драма КОНЧИТСЯ ЛЕТО с Юрой Борисовым.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в апреле 2025 года
1. ЧЕРНЫЙ ЧЕМОДАН – ДВОЙНАЯ ИГРА
2. ОПУСТОШЕНИЕ
3. МИККИ 17
4. СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
5. НОВОКАИН
6. КОНЧИТСЯ ЛЕТО
7. В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ
8. ЗАПАДНЯ  
9. ПЕПЕЛ
10. СПИСОК ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ

Топ целиком будет доступен в электронном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма ЧЕРНЫЙ ЧЕМОДАН – ДВОЙНАЯ ИГРА

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