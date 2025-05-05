Названы самые популярные у пиратов фильмы в апреле 2025 года

Лидером чарта стал детективный триллер «Черный чемодан – двойная игра»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в апреле 2025 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял детективный триллер Стивена Содерберга ЧЕРНЫЙ ЧЕМОДАН – ДВОЙНАЯ ИГРА, стартовавший по миру на платформах 1 апреля. Вторая строчка досталась экшну Netflix ОПУСТОШЕНИЕ с Томом Харди, который появился на стриминге 25 апреля. На третье место опустился лидер мартовского чарта – фантастика МИККИ 17 с Робертом Паттинсоном, дебютировавшая в цифре с 25 марта.

Приключенческая драма СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС с Евгением Мироновым и Андреем Мерзликиным оказалась на четвертой строчке – ее премьера в отечественных онлайн-кинотеатрах состоялась 11 апреля. Замкнул пятерку экшн НОВОКАИН, появившийся на международных платформах 8 апреля.

Помимо вышеупомянутой картины Александра Котта, в десятке также оказался еще один релиз, который в апреле был доступен легально в России – криминальная драма КОНЧИТСЯ ЛЕТО с Юрой Борисовым.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в апреле 2025 года

1. ЧЕРНЫЙ ЧЕМОДАН – ДВОЙНАЯ ИГРА

2. ОПУСТОШЕНИЕ

3. МИККИ 17

4. СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

5. НОВОКАИН

6. КОНЧИТСЯ ЛЕТО

7. В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ

8. ЗАПАДНЯ

9. ПЕПЕЛ

10. СПИСОК ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ

Топ целиком будет доступен в электронном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма ЧЕРНЫЙ ЧЕМОДАН – ДВОЙНАЯ ИГРА