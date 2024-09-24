«Союзмультфильм» готовит 3D-мультсериал про Чебурашку

Релиз проекта запланирован на 2025 год

Киностудии «Союзмультфильм» и Yellow, Black and White работают над мультсериалом «Чебурашка», который будет выполнен в 3D-стилистике. Об этом заявила генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская в ходе осеннего партнерского саммита студии.

Релиз проекта, где также появятся Крокодил Гена и Шапокляк, запланирован на 2025 год.

«В 2020 году мы выпустили новогоднюю короткометражку о Гене и Чебурашке под названием "Секрет праздника", которая получила высокую зрительскую оценку, и мы поняли, что сериалу точно быть. Новый проект будет таким же теплым, камерным и уютным по духу, как и классические мультфильмы: сохраняя эту атмосферу мы расскажем зрителям новые истории о знаменитых героях», – сказала Осетинская.

Она также отметила, что сюжет мультсериала не будет пересекаться с кинофраншизой – в анимационном проекте Гена и Чебурашка будут вновь встречать новых друзей, творить добрые дела и сталкиваться с проделками Шапокляк, которую им опять предстоит перевоспитать.

Всего на данный момент планируется выпустить более 50 эпизодов.

Фото: кадр из фильма «Секрет праздника»