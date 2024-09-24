top banner

«Союзмультфильм» готовит 3D-мультсериал про Чебурашку

Автор: Илья Кувшинов

24 сентября 2024

Релиз проекта запланирован на 2025 год

Киностудии «Союзмультфильм» и Yellow, Black and White работают над мультсериалом «Чебурашка», который будет выполнен в 3D-стилистике. Об этом заявила генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская в ходе осеннего партнерского саммита студии.

Релиз проекта, где также появятся Крокодил Гена и Шапокляк, запланирован на 2025 год.

«В 2020 году мы выпустили новогоднюю короткометражку о Гене и Чебурашке под названием "Секрет праздника", которая получила высокую зрительскую оценку, и мы поняли, что сериалу точно быть. Новый проект будет таким же теплым, камерным и уютным по духу, как и классические мультфильмы: сохраняя эту атмосферу мы расскажем зрителям новые истории о знаменитых героях», – сказала Осетинская.

Она также отметила, что сюжет мультсериала не будет пересекаться с кинофраншизой – в анимационном проекте Гена и Чебурашка будут вновь встречать новых друзей, творить добрые дела и сталкиваться с проделками Шапокляк, которую им опять предстоит перевоспитать.

Всего на данный момент планируется выпустить более 50 эпизодов.

Фото: кадр из фильма «Секрет праздника»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Телеканал ТНТ объявил о закрытии Comedy Club
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил новинки сезона 2024-2025 годов
Подробнее
Первый канал провел презентацию сезона
Подробнее
Информация о закрытии Comedy Club оказалась шуткой
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Граф Монте-Кристо» идет лучше дилогии «Три мушкетера»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 16–22 сентября 2024 года
Подробнее
Фестиваль «Лампа» объявил состав жюри и участников деловой программы
Подробнее
Netflix раскрыл статистику по просмотрам за первое полугодие 2024 года
Подробнее
Отпуск за свой счет: итоги летнего проката 2024 года
Подробнее
В Минкультуры России появился Департамент воспитательной работы
Подробнее
Короткометражное фэнтези Даши Чаруши «Русалочка» получило Гран-при на фестивале во Франции
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра
Подробнее
Эксперты заявили о сокращении трафика YouTube в России в два раза
Подробнее
Британские сериалы возглавили топ самых популярных шоу Netflix в 2024 году
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Граф Монте-Кристо» возглавил прокат
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 сентября
Подробнее
Московский международный кинофестиваль объявил даты проведения в 2025 году
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 19–22 сентября 2024 года
Подробнее
Касса четверга: «Граф Монте-Кристо» вырвался вперед
Подробнее

Новости по теме

«Союзмультфильм» может сделать совместный проект с китайским медиахолдингом CCTV
Подробнее
Алексей Троцюк перестал быть совладельцем Yellow, Black and White
Подробнее
«Вызов» стал двадцатым миллиардером российского проката
Подробнее
Алексей Троцюк рассказал, что у «Чебурашки» может появиться продолжение
Подробнее
Yellow, Black & White и СТС возобновляют сотрудничество
Подробнее