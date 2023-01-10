Алексей Троцюк рассказал, что у «Чебурашки» появится продолжение

«Нам удалось создать ровно тот продукт, потребность в котором сейчас есть у аудитории. Мы попали в ее запрос, зрители нам доверились и остались удовлетворены. Будь голливудское кино, наша роспись была бы скромнее, но мы все равно вышли бы на имеющиеся сейчас цифры, просто медленнее, - рассуждует Троцюк. - ЧЕБУРАШКА получился универсальным событийным хитом, нам удалось его преподнести в форме, привлекательной для самой разной аудитории, и наш фильм стал главным кинособытием праздников. Теперь мы ожидаем, что прокат ЧЕБУРАШКИ будет по-настоящему длинным. Люди точно захотят продлить себе ощущение праздника, которое нам удалось создать фильмом».

По мнению Троцюка, успех ЧЕБУРАШКИ сигнализирует о жизнеспособности киноиндустрии, несмотря на все текущие сложности: «Была выиграна главная битва за российский прокат и зрителя. Мы дали возможность огромному количеству людей вспомнить позитивный опыт похода в кино. Это самая главная победа, которая теперь позволяет с гораздо бόльшим оптимизмом смотреть на ближайшее будущее всей отрасли. Киноиндустрии требовался хит, и она его получила. И важно, что мы создали его сами, что он не пришел из ниоткуда. А это означает, что наша индустрия является жизнеспособной и самостоятельной».

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