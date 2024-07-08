Алексей Троцюк перестал быть совладельцем Yellow, Black and White
Автор: Илья Кувшинов
8 июля 2024
Детали сделки с акционерами стороны не раскрывают
Акционеры Yellow, Black and White – Эдуард Илоян, Виталий Шляппо и Денис Жалинский – завершили процесс выкупа доли Алексея Троцюка. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей кинокомпании и самого Троцюка.
Стороны не раскрыли сумму сделки и то, как распределилась доля продюсера между другими совладельцами компании.
По словам Троцюка, он останется генпродюсером и совладельцем Start.
Yellow, Black and White была основана Илояном, Троцюком, Жалинским и Шляппо в 2007 году. В числе проектов, сделанных за эти годы – фильмы ЧЕБУРАШКА, ХОЛОП, ВЫЗОВ, сериалы «Кухня», «Отель “Элеон”», «ИП Пирогова» и многие другие.
Фото: пресс-служба Start
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