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Алексей Троцюк перестал быть совладельцем Yellow, Black and White

Автор: Илья Кувшинов

8 июля 2024

Детали сделки с акционерами стороны не раскрывают

Акционеры Yellow, Black and White – Эдуард Илоян, Виталий Шляппо и Денис Жалинский – завершили процесс выкупа доли Алексея Троцюка. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей кинокомпании и самого Троцюка.

Стороны не раскрыли сумму сделки и то, как распределилась доля продюсера между другими совладельцами компании.

По словам Троцюка, он останется генпродюсером и совладельцем Start.

Yellow, Black and White была основана Илояном, Троцюком, Жалинским и Шляппо в 2007 году. В числе проектов, сделанных за эти годы – фильмы ЧЕБУРАШКА, ХОЛОП, ВЫЗОВ, сериалы «Кухня», «Отель “Элеон”», «ИП Пирогова» и многие другие.

Фото: пресс-служба Start

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