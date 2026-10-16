Стивен Содерберг поможет завершить съемки «Бэтмена 2»

Мэтт Ривз был вынужден прервать работу по семейным обстоятельствам

Warner Bros. решила продолжать съемки БЭТМЕНА 2 без Мэтта Ривза, который был вынужден прервать работу над картиной по семейным обстоятельствам – теперь на площадке его заменит Стивен Содерберг.

Отмечается, что постановщик является давним поклонником творчества Ривза и предложил помочь ему с завершением основного съемочного блока. Содерберг будет тесно сотрудничать с Ривзом, чтобы сохранить его творческое видение. Последний же, в свою очередь, вернется к работе над лентой на постпродакшене, когда будет готов.

Релиз БЭТМЕНА 2 все еще намечен на 18 февраля 2028 года.

Фото: кадр со съемок фильма НОКАУТ