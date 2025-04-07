Владимир Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах экстремистских организаций

Нововведения начнут действовать с 1 сентября

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает распространять рекламу на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что под действие поправок в том числе попадут такие платформы, как Instagram* и Facebook*. В законе подчеркивается, что ответственность за нарушение запрета будут нести как рекламодатели, так и распространители рекламы.

Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, нарушение норм закона о рекламе грозит физическим лицам штрафом до 2,5 тыс рублей, должностным лицам – до 20 тыс рублей, а юридическим лицам – до 500 тыс рублей.

Нововведения начнут действовать с 1 сентября.

* Meta и соцсети компании Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в РФ

Фото: официальный сайт президента России