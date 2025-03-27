Минцифры предложило правила сборов за интернет-рекламу

Поправки вступают в силу с 1 апреля

Минцифры представило правила расчета отчислений за распространение рекламы в интернет. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно проекту постановления правительства, их должен уплачивать заключивший договор с рекламодателем. В частности, если договор с рекламодателем был оформлен рекламным агентом, то тогда отчисления от вознаграждения должен уплачивать именно последний.

Помимо этого, отчисления должны быть уплачены не позднее пятого числа третьего месяца после окончания квартала, в котором получен доход. При неуплате в течение 10 дней со дня получения уведомления недостающей суммы начинается процедура взыскания.

Контролирующим ведомством, как и предполагалось ранее, назначается Роскомнадзор.

Напомним, что поправки вступают в силу с 1 апреля.

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