Берлинский кинофестиваль анонсировал часть картин грядущего смотра
Программа целиком будет представлена на пресс-конференции 20 января
Организаторы Берлинского кинофестиваля продолжают анонсировать картины 76-го выпуска смотра.
В числе премьер, которые пройдут в рамках секции Berlinale Special – фантастическая комедия УДАЧИ, ВЕСЕЛЬЯ, НЕ СДОХНИ Гора Вербински с Сэмом Рокуэллом, криминальный триллер THE ONLY LIVING PICKPOCKET IN NEW YORK со Стивом Бушеми и Джоном Туртурро, мюзикл ЗАВЕТ АННЫ ЛИ с Амандой Сайфред, историческая драма THE WEIGHT с Итаном Хоуком и Расселом Кроу, а также многое другое.
В рамках секции «Панорама» состоится показ мокьюментари МОМЕНТ от студии A24 с Charli XCX, Розанной Аркетт и Александром Скарсгардом.
Помимо этого, гостям смотра также представят документальный фильм THE BALLAD OF JUDAS PRIEST, посвященный легендарной хэви-метал-группе. Режиссерами картины выступили канадский документалист Сэм Данн (ПУТЕШЕСТВИЕ МЕТАЛЛИСТА) и гитарист Rage Against the Machine Том Морелло.
Программа грядущего Берлинале будет объявлена на пресс-конференции 20 января. Список всех анонсированных на данный момент проектов доступен на официальном сайте.
Фото: кадр из фильма УДАЧИ, ВЕСЕЛЬЯ, НЕ СДОХНИ