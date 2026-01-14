top banner
Берлинский кинофестиваль анонсировал часть картин грядущего смотра

Автор: Илья Кувшинов

14 января 2026

Программа целиком будет представлена на пресс-конференции 20 января

Организаторы Берлинского кинофестиваля продолжают анонсировать картины 76-го выпуска смотра.

В числе премьер, которые пройдут в рамках секции Berlinale Special – фантастическая комедия УДАЧИ, ВЕСЕЛЬЯ, НЕ СДОХНИ Гора Вербински с Сэмом Рокуэллом, криминальный триллер THE ONLY LIVING PICKPOCKET IN NEW YORK со Стивом Бушеми и Джоном Туртурро, мюзикл ЗАВЕТ АННЫ ЛИ с Амандой Сайфред, историческая драма THE WEIGHT с Итаном Хоуком и Расселом Кроу, а также многое другое.

В рамках секции «Панорама» состоится показ мокьюментари МОМЕНТ от студии A24 с Charli XCX, Розанной Аркетт и Александром Скарсгардом. 

Помимо этого, гостям смотра также представят документальный фильм THE BALLAD OF JUDAS PRIEST, посвященный легендарной хэви-метал-группе. Режиссерами картины выступили канадский документалист Сэм Данн (ПУТЕШЕСТВИЕ МЕТАЛЛИСТА) и гитарист Rage Against the Machine Том Морелло.  

Программа грядущего Берлинале будет объявлена на пресс-конференции 20 января. Список всех анонсированных на данный момент проектов доступен на официальном сайте.

Фото: кадр из фильма УДАЧИ, ВЕСЕЛЬЯ, НЕ СДОХНИ

