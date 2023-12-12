Назван новый художественный руководитель Берлинского кинофестиваля

Им стала Триша Таттл, которая раньше занималась Лондонским кинофестивалем

Комиссия под председательством министра культуры ФРГ Клаудии Рот объявила нового художественного руководителя Берлинале – им стала Триша Таттл, которая ранее занимала аналогичный пост на Лондонском кинофестивале (BFI London Film Festival).

Таттл вступит в должность с 1 апреля 2024 года. В настоящее время она возглавляет кафедру режиссуры игрового кино в Национальной школе кино и телевидения в Великобритании (NFTS).

Для текущего тандема директоров Берлинского кинофестиваля – Карло Шатриана и Мариетте Риссенбек, которые занимали этот пост с 2020 года, грядущий 74-й смотр станет последним. Он пройдет с 15 по 25 февраля.

Фото: официальный сайт фестиваля