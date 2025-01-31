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Премия «Золотой Орел» назвала лауреатов за 2024 год

Автор: Илья Кувшинов

31 января 2025

Лучшим игровым фильмом стал «Воздух» Алексея Германа-младшего

В Москве завершилась премия «Золотой орел» за 2024 год.

Лучшим игровым фильмом по версии Академии кинематографических искусств и наук России был признан ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего. Лучшим телевизионным сериалом академики назвали «Столыпина» Алексея Андрианова, а лучшим сериалом онлайн-платформ – «Трассу» Душана Глигорова.

Специальный приз «За вклад в российский кинематограф» был вручен композитору Алексею Рыбникову.

Полный список лауреатов
• Лучший игровой фильм – ВОЗДУХ, реж. Алексей Герман-младший
• Лучший телевизионный сериал – «Столыпин», реж. Алексей Андрианов  
• Лучший сериал онлайн-платформ –  «Трасса», реж. Душан Глигоров 
• Лучший неигровой фильм – ОГНЕННЫЙ ЛИС, реж. Дмитрий Шпиленок
• Лучший короткометражный фильм – «30 секунд», реж. Иван Соснин 
• Лучший анимационный фильм – НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ ОДНОГО ЛЬВА, реж. Оксана Холодова 
• Лучшая режиссерская работа – Владимир Грамматиков (СМОТРИ НА МЕНЯ!)  
• Лучший сценарий – Сергей Снежкин (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)   
• Лучшая женская роль в кино – Александра Урсуляк (СМОТРИ НА МЕНЯ!)
• Лучшая женская роль на телевидении – Виктория Исакова («Я не могу без тебя»)
• Лучшая актриса онлайн-сериала – Карина Разумовская («Трасса») 
• Лучшая мужская роль в кино – Сергей Безруков (ВОЗДУХ)
• Лучшая мужская роль на телевидении – Александр Устюгов («Столыпин») 
• Лучший актер онлайн-сериала – Владимир Вдовиченков («Противостояние»)
• Лучшая женская роль второго плана – Елена Лядова (ВОЗДУХ)
• Лучшая мужская роль второго плана – Роман Мадянов (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
• Лучшая операторская работа – Максим Шинкоренко (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Лучшая работа художника-постановщика – Павел Пархоменко, Леонид Кипнис (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Лучший художник по костюмам –   Екатерина Шапкайц, Светлана Москвина (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Лучшая музыка к фильму – Виталий Окороков, Дмитрий Емельянов (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Лучший монтаж фильма – Дарья Обухова, Мухрам Кабулов, Владимир Мосс, Сергей Грицай (ВОЗДУХ)
• Лучшая работа звукорежиссера – Никита Ганькин (ВОЗДУХ)
• Лучшие визуальные эффекты – Студии XOVP и Alambic SFX (ВОЗДУХ)
• Специальный приз «За вклад в российский кинематограф» – Алексей Рыбников

Фото: кадр из фильма ВОЗДУХ

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