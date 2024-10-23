Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой Орел» за 2024 год

Церемония вручения наград состоится 31 января

Академия кинематографических искусств и наук России представила лонг-лист премии «Золотой Орел».

В категорию «Лучший игровой фильм» вошли 32 картины. В их числе – БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ Алексея Нужного, ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего, СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД Александра Андрющенко, ФРАУ Любови Мульменко, ЧУМА Дмитрия Давыдова, АКВАРИУМ Ильи Шагалова и многие другие.

В лонг-лист в категории «Лучший телесериал» попали 18 проектов, а в лонг-лист номинации «Лучший проект онлайн-платформы» – 25 проектов.

Полный список претендентов доступен на официальном сайте премии. Шорт-лист будет определен по итогам первого тура голосования.

ХХIII церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 31 января в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».

Фото: официальный сайт премии