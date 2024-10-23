top banner

Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой Орел» за 2024 год

Автор: БК

23 октября 2024

Церемония вручения наград состоится 31 января

Академия кинематографических искусств и наук России представила лонг-лист премии «Золотой Орел».

В категорию «Лучший игровой фильм» вошли 32 картины. В их числе – БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ Алексея Нужного, ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего, СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД Александра Андрющенко, ФРАУ Любови Мульменко, ЧУМА Дмитрия Давыдова, АКВАРИУМ Ильи Шагалова и многие другие.

В лонг-лист в категории «Лучший телесериал» попали 18 проектов, а в лонг-лист номинации «Лучший проект онлайн-платформы» – 25 проектов.

Полный список претендентов доступен на официальном сайте премии. Шорт-лист будет определен по итогам первого тура голосования.

ХХIII церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 31 января в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».

Фото: официальный сайт премии

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ и кино
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 14–20 октября 2024 года
Подробнее
Деловой Торонто: итоги международного кинофестиваля TIFF и Кинорынка
Подробнее
«Анора» остается потенциальным фаворитом грядущей оскаровской гонки
Подробнее
Касса мультфильма «Дикий робот» в США выросла из-за желающих попасть на «Ужасающего 3»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Анора» установила рекорд по предпродажам для зарубежного кино в 2024 году
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 октября
Подробнее
Российские кинотеатры в ноябре вновь откажутся от пиратского контента
Подробнее
Касса четверга: «Руки вверх!» продолжают возглавлять прокат
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Руки вверх!» продолжают лидировать
Подробнее
Кинопрокатная компания КИНО.АРТ.ПРО представила пакет фильмов на 2024-2025 годы
Подробнее
Байопик «Ученик. Восхождение Трампа» не вышел в прокат ОАЭ и Кувейта по политическим причинам
Подробнее
Netflix по-прежнему не собирается выпускать свои фильмы в широкий кинопрокат
Подробнее
Россия и Китай снимут ремейк комедии «Невероятные приключения итальянцев в России»
Подробнее
Касса России: «Анора» начала свой прокат с третьей строчки
Подробнее
«Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы обрел популярность среди аудитории TikTok
Подробнее
Стартовал отборочный тур Международного студенческого фестиваля ВГИК
Подробнее
Джейн Фонда получит награду Гильдии актеров США за вклад в кинематограф
Подробнее
На программу «Пушкинская карта» за ближайшие три года потратят почти 62 млрд рублей
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Руки вверх!» продолжают лидировать
Подробнее

Новости по теме

В Москве раздали «Золотых орлов»
Подробнее
«Золотой орел» проигнорировал «Холопа»
Подробнее
«Текст» стал триумфатором премии «Золотой орел»
Подробнее
«Золотой орел» объявил номинантов
Подробнее
Стали известны претенденты на «Золотого орла»
Подробнее