Стали известны лауреаты фестиваля научного и индустриального кино «Кремний»
28 сентября в Новосибирске завершился IV Фестиваль научного и индустриальног кино «Кремний».
Лучшим фильмом по версии жюри стала документальная лента СКВОЗЬ ТЕМНУЮ МАТЕРИЮ Марьям Махиевой.
В рамках смотра также состоялся питчинг научно-фантастических фильмов и сериалов. Первое место досталось проекту Романа Сафина «Нейро».
Полный список победителей
• Лучший фильм – СКВОЗЬ ТЕМНУЮ МАТЕРИЮ, реж. Марьям Махиева
• Лучшая режиссура – ТЕРРИТОРИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ, реж. Настя Тарасова
• Лучшая драматургия – «Кобот», реж. Анна Евдокимова
• Лучшее изобразительное решение – ЛЕС. ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ, реж. Владислав Гришин, Ирина Шапман
• Специальный приз жюри – ЛЕС. ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ, реж. Владислав Гришин, Ирина Шапман
• Специальный приз им. Леонида Сикорука – КОЛБАСА МИТРОФАНА АКСЕНОВА, реж. Алексей Федорченко
Питчинг научно-фантастических фильмов и сериалов
• Первое место – «Нейро» (Роман Сафин)
• Второе место – «Люди в белом» (Денис Косяков, Ольга Рудь)
• Третье место – «ДУША. RU» (Александра Ильина, Артем Михайлов)
Кинолаба
• Победитель – «Художник Времени» (Юлия Филонцева)
• Приз зрительских симпатий – «Нейромэр» (Игорь Соловей)
Фото: кадр из фильма СКВОЗЬ ТЕМНУЮ МАТЕРИЮ