top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Стали известны лауреаты фестиваля научного и индустриального кино «Кремний»

Стали известны лауреаты фестиваля научного и индустриального кино «Кремний»

Автор: БК

29 сентября 2025

Лучшим фильмом по версии жюри стала документальная лента «Сквозь темную материю»

28 сентября в Новосибирске завершился IV Фестиваль научного и индустриальног кино «Кремний».

Лучшим фильмом по версии жюри стала документальная лента СКВОЗЬ ТЕМНУЮ МАТЕРИЮ Марьям Махиевой. 

В рамках смотра также состоялся питчинг научно-фантастических фильмов и сериалов. Первое место досталось проекту Романа Сафина «Нейро». 

Полный список победителей
• Лучший фильм – СКВОЗЬ ТЕМНУЮ МАТЕРИЮ, реж. Марьям Махиева
• Лучшая режиссура – ТЕРРИТОРИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ, реж. Настя Тарасова
• Лучшая драматургия – «Кобот», реж. Анна Евдокимова
• Лучшее изобразительное решение – ЛЕС. ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ, реж. Владислав Гришин, Ирина Шапман
• Специальный приз жюри – ЛЕС. ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ, реж. Владислав Гришин, Ирина Шапман
• Специальный приз им. Леонида Сикорука – КОЛБАСА МИТРОФАНА АКСЕНОВА, реж. Алексей Федорченко

Питчинг научно-фантастических фильмов и сериалов
• Первое место – «Нейро» (Роман Сафин)
• Второе место – «Люди в белом» (Денис Косяков, Ольга Рудь)
• Третье место – «ДУША. RU» (Александра Ильина, Артем Михайлов)

Кинолаба
• Победитель – «Художник Времени» (Юлия Филонцева)
• Приз зрительских симпатий – «Нейромэр» (Игорь Соловей)

Фото: кадр из фильма СКВОЗЬ ТЕМНУЮ МАТЕРИЮ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
ИРИ представил новинки сезона 2025-2026 годов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Август» забрал золото чарта
Подробнее
Основатели «Атмосферы Кино» запустили компанию по реализации цифровых и телевизионных прав
Подробнее
Драма «Малика» получила приз на международном кинофестивале в Пусане
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту анимационных национальных проектов
Подробнее
Власти Москвы возместят затраты на продвижение фильмов с традиционными ценностями
Подробнее
Касса четверга: «Август» стал лидером проката
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра
Подробнее
Мультфильм «Маракуда» назван лучшим анимационным проектом на фестивале в Китае
Подробнее
Стали известны дата и место проведения церемонии вручения Дальневосточной кинопремии
Подробнее
ИРИ открыл прием заявок на конкурс дебютов
Подробнее
Фонд кино продлил прием заявок на поддержку производства национальных фильмов
Подробнее
В Якутии введут систему кинорибейтов
Подробнее
Кристофер Нолан избран президентом Гильдии режиссеров США
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов о Дальнем Востоке
Подробнее
Официальная касса России: прогулка с Дракулой
Подробнее
В Москве состоялась презентация нового сезона СТС: фоторепортаж
Подробнее
Касса России: «Дракула» вырвался на первое место
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 25–28 сентября
Подробнее

Новости по теме

Драма «Мальчик-птица» примет участие в конкурсной программе фестиваля в Италии
Подробнее
Драма «Малика» получила приз на международном кинофестивале в Пусане
Подробнее
Фестиваль «Высоко» представил жюри конкурса короткометражного кино
Подробнее
Фестиваль «Кремний» представил программу и жюри 
Подробнее
В Перми завершился фестиваль «Лампа»
Подробнее