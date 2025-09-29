Стали известны лауреаты фестиваля научного и индустриального кино «Кремний»

Лучшим фильмом по версии жюри стала документальная лента «Сквозь темную материю»

28 сентября в Новосибирске завершился IV Фестиваль научного и индустриальног кино «Кремний».

Лучшим фильмом по версии жюри стала документальная лента СКВОЗЬ ТЕМНУЮ МАТЕРИЮ Марьям Махиевой.

В рамках смотра также состоялся питчинг научно-фантастических фильмов и сериалов. Первое место досталось проекту Романа Сафина «Нейро».

Полный список победителей

• Лучший фильм – СКВОЗЬ ТЕМНУЮ МАТЕРИЮ, реж. Марьям Махиева

• Лучшая режиссура – ТЕРРИТОРИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ, реж. Настя Тарасова

• Лучшая драматургия – «Кобот», реж. Анна Евдокимова

• Лучшее изобразительное решение – ЛЕС. ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ, реж. Владислав Гришин, Ирина Шапман

• Специальный приз жюри – ЛЕС. ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ, реж. Владислав Гришин, Ирина Шапман

• Специальный приз им. Леонида Сикорука – КОЛБАСА МИТРОФАНА АКСЕНОВА, реж. Алексей Федорченко

Питчинг научно-фантастических фильмов и сериалов

• Первое место – «Нейро» (Роман Сафин)

• Второе место – «Люди в белом» (Денис Косяков, Ольга Рудь)

• Третье место – «ДУША. RU» (Александра Ильина, Артем Михайлов)

Кинолаба

• Победитель – «Художник Времени» (Юлия Филонцева)

• Приз зрительских симпатий – «Нейромэр» (Игорь Соловей)

Фото: кадр из фильма СКВОЗЬ ТЕМНУЮ МАТЕРИЮ