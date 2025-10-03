Драма «1993» получила награду на кинофестивале в Канаде

Картина удостоилась приза «Лучший продюсер» на Toronto International Women Film Festival

Историческая драма 1993 Александра Велединского продолжает свое фестивальное шествие – фильм был удостоен награды «Лучший продюсер» на канадском Toronto International Women Film Festival.

Смотр, уделяющий особое внимание женским талантам в киноиндустрии, каждый год номинирует и отбирает сотни фильмов и авторов для различных категорий конкурсной программы.

Продюсерами экранизации романа Сергея Шаргунова выступили Жанна Тедеева-Калинина, Александра Воронкова и Дмитрий Литвинов. Производством ленты занималась кинокомпания Gate при поддержке Фонда Кино.

Показы фильмов победителей Toronto International Women Film Festival пройдут в марте 2026 года.

Фото: кадр из фильма 1993