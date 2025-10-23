Сериал «Фишер»‎ завоевал награду на итальянском Onirica Film Festival

Проект забрал приз в номинации Best TV Show

Сериал онлайн-кинотеатра Wink «Фишер»‎ (входит в линейку Wink Originals), дистрибуцией которого в России и за ее пределами занимается Art Pictures Distribution, на международном кинофестивале Onirica Film Festival завоевал награду Best TV Show. Церемония награждения прошла в кинотеатре «Гарибальди» итальянского города Каррара.

Ранее сериал был представлен на международных кинорынках в Берлине, Каннах и Гонконге. Также на счету проекта несколько фестивальных наград, в частности, на итальянском San Lorenzo Film Festival (номинация Best Web series) и в США на Annual Hollywood Series (номинация «Лучший сериал в жанре триллер»).

«Мы рады представлять российские проекты на международном рынке. Для нас «Фишер» – это детектив с узнаваемым стилем, сильным сюжетом и большим потенциалом. Сериал не в первый раз участвует в зарубежных кинофестивалях, а показ на Onirica Film Festival в этом году стал для него по-настоящему особенным – десятым, юбилейным», – отметила Анна Ведрова, старший менеджер по международной дистрибуции Art Pictures Distribution.

Напомним, что премьера первого сезона «Фишера» состоялась в феврале 2023 года. Главные роли в триллере онлайн-кинотеатра Wink сыграли Иван Янковский, Александра Бортич и Александр Яценко. В мае 2025-го на Wink вышло продолжение, получившее название «Фишер. Затмение». По данным на октябрь 2025 года, новый сезон набрал почти 61,6 млн просмотров.

Фото: кадр из сериала «Фишер»