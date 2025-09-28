top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Драма «Мальчик-птица» примет участие в конкурсной программе фестиваля в Италии

Драма «Мальчик-птица» примет участие в конкурсной программе фестиваля в Италии

Автор: Илья Кувшинов

28 сентября 2025

Премьера картины состоялась в секции полнометражных дебютов фестиваля «Короче»

Картина Савелия Осадчего МАЛЬЧИК-ПТИЦА отобрана в конкурс итальянского фестиваля Vittorio Veneto Film Festival, ориентированного на детей и подростков. Об этом сообщил продюсер Иван И. Твердовский телеграм-каналу «Вызывной».

В центре повествования драмы – воспитанник интерната, у которого в детстве не сломался голос. Из-за этого Ваня всю жизнь подвергался насмешкам и издевательствам, и теперь ему предстоит решить, как быть со своей жизнью и со своим голосом.

Премьера МАЛЬЧИКА-ПТИЦЫ состоялась в этом году в секции полнометражного дебютного кино на фестивале «Короче», где исполнитель главной роли Денис Хохрин был удостоен Специального приза жюри.

Vittorio Veneto Film Festival пройдет с 10 ноября по 6 декабря.

Фото: кадр из фильма МАЛЬЧИК-ПТИЦА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Дракула» обошел «Долгую прогулку»
Подробнее
ИРИ представил новинки сезона 2025-2026 годов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 сентября 2025 года
Подробнее
Основатели «Атмосферы Кино» запустили компанию по реализации цифровых и телевизионных прав
Подробнее
Власти Москвы возместят затраты на продвижение фильмов с традиционными ценностями
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту анимационных национальных проектов
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил программу смотра
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Август» забрал золото чарта
Подробнее
ИРИ открыл прием заявок на конкурс дебютов
Подробнее
Драма «Малика» получила приз на международном кинофестивале в Пусане
Подробнее
Кристофер Нолан избран президентом Гильдии режиссеров США
Подробнее
Шесть документальных фильмов ФПРК будут представлены на фестивале «Высоко»
Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» представил жюри
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов о Дальнем Востоке
Подробнее
Касса четверга: «Август» стал лидером проката
Подробнее
Официальная касса России: прогулка с Дракулой
Подробнее
Фестиваль «Новый сезон 2025»: церемония закрытия
Подробнее
В Москве состоялась презентация нового сезона СТС: фоторепортаж
Подробнее
Касса России: «Дракула» вырвался на первое место
Подробнее

Новости по теме

Драма «Малика» получила приз на международном кинофестивале в Пусане
Подробнее
Фестиваль «Высоко» представил жюри конкурса короткометражного кино
Подробнее
Фестиваль «Кремний» представил программу и жюри 
Подробнее
В Перми завершился фестиваль «Лампа»
Подробнее
Ромком «Походу любовь» признан лучшим художественным фильмом на американском Full Bloom Festival
Подробнее