Драма «Мальчик-птица» примет участие в конкурсной программе фестиваля в Италии

Премьера картины состоялась в секции полнометражных дебютов фестиваля «Короче»

Картина Савелия Осадчего МАЛЬЧИК-ПТИЦА отобрана в конкурс итальянского фестиваля Vittorio Veneto Film Festival, ориентированного на детей и подростков. Об этом сообщил продюсер Иван И. Твердовский телеграм-каналу «Вызывной».

В центре повествования драмы – воспитанник интерната, у которого в детстве не сломался голос. Из-за этого Ваня всю жизнь подвергался насмешкам и издевательствам, и теперь ему предстоит решить, как быть со своей жизнью и со своим голосом.

Премьера МАЛЬЧИКА-ПТИЦЫ состоялась в этом году в секции полнометражного дебютного кино на фестивале «Короче», где исполнитель главной роли Денис Хохрин был удостоен Специального приза жюри.

Vittorio Veneto Film Festival пройдет с 10 ноября по 6 декабря.

Фото: кадр из фильма МАЛЬЧИК-ПТИЦА