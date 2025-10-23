Объявлен состав экспертного совета кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Также объявлена новая дата проведения церемонии награждения премии

Российский фонд культуры объявил состав экспертного совета Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Именно он назовет победителей кинопремии, церемония вручения которой состоится 27 ноября в «Мастерской “12” Никиты Михалкова» в Москве.

В состав Экспертного совета вошли известные российские кинематографисты и киноведы: Александр Адабашьян, Александр Акопов, Сергей Безруков, Петр Горшенин, Алексей Гуськов, Александр Звягинцев, Андрей Кравчук, Сергей Лаврентьев, Мария Лемешева, Алексей Пиманов, Алексей Рыбников, Сергей Урсуляк, Сергей Февралев, Алишер Хамидходжаев и Владимир Хотиненко.

На сегодняшний день 16 стран представили 31 фильм на участие в кинопремии. Среди них: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Пакистан, Сенегал, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, ЮАР. Полный список стран-участниц и имена номинантов станут известны в конце месяца.

Главная награда премии – «Бриллиантовая бабочка» – будет присуждена в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».

Лауреаты кинопремии получат денежные призы. Победитель в номинации «Лучший фильм» получит вознаграждение, эквивалентное одному миллиону долларов, другие призеры будут премированы суммой в размере 250 тысяч долларов.

Премия учреждена Министерством культуры Российской Федерации и Российским фондом культуры. Идейным вдохновителем создания премии и Евразийской академии кинематографических искусств является Никита Михалков.

Фото: пресс-служба премии