Названы победители первого фестиваля аутентичного кино «Алания»

Лучшим полнометражным фильмом признана документальная лента «Последний мамонт»

Во Владикавказе завершился первый Международный фестиваль аутентичного кино «Алания».

Лучшим полнометражным фильмом стала документальная лента ПОСЛЕДНИЙ МАМОНТ Андрея Тимощенко. Также две награды остались в Северной Осетии – картина Заура Цогоева ОХОТНИК была признана лучшим осетинским фильмом, а лента Тимура Ортабаева «Сармат» победила в категории «Лучший документальный короткометражный фильм».

В фестивальной афише было 39 картин, отобранных из 300 заявок из 25 стран. Организаторы отмечают, что показы посетили более 2 тыс зрителей.

Полный список победителей

• Лучший полнометражный фильм (игровой, документальный, экспериментальный) – ПОСЛЕДНИЙ МАМОНТ, реж. Андрей Тимощенко

• Лучшая режиссерская работа (полнометражные фильмы) – СДЕЛКА НА ГРАНИЦЕ, реж. Дастан Жапар Рыскельди

• Лучший авторский замысел – «Однажды солнце взорвется», реж. Елизавета Прокопенко

• Лучший короткометражный анимационный фильм – «Старый дед и внучек», реж. Михаил Горобчук

• Лучший короткометражный игровой фильм – «Мой отец боится воды», реж. Пратик Раджендра Сривастава

• Лучший короткометражный документальный фильм – «Сармат», реж. Тимур Ортабаев

• Лучший короткометражный экспериментальный фильм – «В стране Макара и его телят», реж. Андрей Романцов

• Лучший осетинский фильм (полнометражные и короткометражные фильмы) – ОХОТНИК, реж. Заур Цогоев

• Специальный приз журнала «Сеанс» и Кавказ.РФ – «Черная пурга», реж. Мира Эркенова

Фото: пресс-служба фестиваля