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Союз кинематографистов планирует создать Фонд регионального кино

Автор: БК

27 ноября 2021

Программа развития регионального кинематографа будет презентована на Московском кинофестивале

В России намерены создать Фонд поддержки регионального кинематографа, сообщает ТАСС. Об этом заявил исполнительный директор молодежного центра Союза кинематографистов Дмитрий Якунин, находясь на форуме «Российская креативная неделя - Сибирь».

Для поддержки регионального кинематографа планируют привлекать частные инвестиции. «Мы готовы общаться с региональными бюджетами, частными компаниями о привлечении средств на деятельность фонда», - сообщил Якунин. 

Планируется, что фонд также сможет помогать проектам из регионов, которые уже получили государственную поддержку. Якунин рассказал, что фонд также сможет помогать региональным киностудиям в продвижении своей продукции в кинопрокате.

Со слов Якунина, в апреле следующего года планируется провести презентацию фонда на Московском кинофестивале.

Ожидается, что в 2022 году фонд займется продюсированием 15 проектов с общим бюджетом в 200 млн рублей, а в 2023-2024 годах - 30 проектов с бюджетом в 300 млн рублей. Кроме того, в Союзе кинематографистов рассчитывают, что в 2024 году в России будет сформировано порядка 20 региональных кинокластеров.

«Мы хотим вместе с ведущими игроками киноиндустрии создать к 2024 году единую экосистему регионального кино», - заключил Якунин.

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