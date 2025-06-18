На кинорынке SIFF в Шанхае представят более 150 российских проектов

Он пройдет с 21 по 25 июня

С 21 по 25 июня в Шанхае (Китай) стартует Shanghai International Film & TV Market (SIFF), который соберет ключевых игроков не только азиатской медиандустрии, но и представителей региона MENA и ряда стран Европы.

Компания РОСКИНО организует на кинорынке зонтичный стенд, объединяющий 15 российских кино- и анимационных компаний, которые представят более 150 проектов. В число новинок вошли: сказки БУРАТИНО и ЧЕБУРАШКА 2, триллер ВНИЗ, спортивная ретро-драма БИТВА МОТОРОВ, фантастика ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА и КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА, а также два копродукционных проекта – ЖЕМЧУГ и АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА.

Не обойдется SIFF из без российских сериалов. Ожидается, что отечественные компании представят в Шанхае более 20 проектов. Среди них – драмеди «Между нами химия», историческая драма «Княжна милосердия», детективный триллер «Страх над Невой» и многое другое.

Одним из эксклюзивных проектов на Шанхайском кинорынке станет документальный фильм РОССИЯ. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 25 ЛЕТ от холдинга ВГТРК с интервью президента России, которое он дал в своей кремлевской квартире.

Фото: кадр со съемок фильма ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА