Деловая программа смотра пройдет со 2 по 6 декабря в кинотеатрах «Художественный» и «Иллюзион»

Стала известна программа Зимнего кинорынка авторского кино, который пройдет 4 декабря в кинотеатре «Художественный». В нее вошли 9 фильмов на разных стадиях производства:

– историческая драма ТРОЕ Василия Селюкова об экспедиции инженера Александра Кошурникова, которая осенью 1942 года отправляется в Восточный Саян и оказывается лицом к лицу с суровой сибирской зимой;

– МОЯ САМАЯ ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ Арсения Гончукова о мужчине за сорок, который пытается понять, можно ли изменить свою жизнь, и отправляется навстречу женщинам, которых когда-то любил;

– СЦЕНЫ МЕЖДУ НАМИ Александра Титова о молодой супружеской паре актеров провинциального театра, перед которой встает выбор между личными амбициями и сохранением семьи;

– МОЛИТВА О ПОЛИЭТИЛЕНОВОМ ПАКЕТЕ Алены Тремазовой о брате и сестре, которые отправляются в путешествие на старом автобусе, пытаясь сбежать от взрослых проблем и вернуться в мир детских воспоминаний;

– ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ Николая Ларионова о боксере Олеге, который после полученной травмы возвращается в родной город и пытается переосмыслить новую реальность;

– документальный фильм ЦАРЕУБИЙЦА. СВИДЕТЕЛЬСТВО ШАХНАЗАРОВА Веры Водынски об истории создания одноименной картины Карена Шахназарова и ее историческом контексте;

– ЭЛИЗИУМ — XVIII ВЕК Глеба Пирятинского, посвященный феномену русского барокко и становлению национальной музыкальной традиции;

– 1000 И ОДНА ЛЮБОВЬ Ивана Ирвачева, объединяющий несколько новелл о разных проявлениях любви — от разрушительной страсти до самопожертвования и принятия;

– КОГДА ВСЕ… Татьяны Жуковой о московском предпринимателе, потерявшем бизнес и переехавшем вместе с семьей в старинный бабушкин дом в провинции.

Деловая программа 5-го Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний» пройдет со 2 по 6 декабря в кинотеатрах «Художественный» и «Иллюзион». В центре обсуждений – зрительские предпочтения, кинообразование, создание и продвижение авторских проектов, а также международное присутствие российского кино.

2 декабря программу откроет дискуссия «Зритель между эфиром и стримингом», посвященная изменениям зрительских предпочтений и конкуренции телеканалов и онлайн-платформ за внимание аудитории. Руководители индустрии обсудят, как сегодня изучают потребности зрителей, какие форматы пользуются спросом и какие направления имеют наибольшие перспективы. Модератор — генеральный продюсер ON Студии, креативный директор онлайн-кинотеатра KION Илья Бурец. Среди участников — директор дирекции телекино телеканала «Россия» Михаил Рассолько, директор Дирекции кинопоказа Первого канала Сергей Титинков, коммерческий директор Start и продюсер Георгий Шабанов, генеральный директор Wanta Group Мария Щербаль, генеральный директор Wink Антон Володькин и генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.

3 декабря состоится дискуссия «Взгляд режиссера на кинообразование в индустрии». Режиссеры, пришедшие в профессию разными путями, обсудят различия между фундаментальным кинообразованием и частными мастерскими, подготовку авторов фестивального и зрительского кино, а также возможность научить режиссуре. Отдельной темой станет работа с актерами: что важнее — профессиональная школа, практический опыт или индивидуальность исполнителя. В обсуждении примут участие Юрий Быков, Владимир Котт, Илья Маланин и Клавдия Коршунова. Модератор — редакционный директор «Афиши Daily», основатель и генеральный продюсер медиа DREAMCAST Трифон Бебутов.

4 декабря пройдет презентация-питчинг АНО «АВТОР», посвященная представлению сценарных проектов и возможностям их дальнейшего развития.

5 декабря участники дискуссии «Прокат и продвижение авторского кино: как дойти готовому фильму до зрителя» обсудят, как независимым режиссерам найти прокатчика, выстроить эффективную маркетинговую кампанию и привлечь аудиторию в кинотеатры и на онлайн-платформы. Модератор — генеральный продюсер фестивалей «Зимний» и «Новое движение» Максим Королев. Среди спикеров — директор департамента кинематографии Анна Ярина, куратор кинотеатра «Синема Парк Мосфильм» Антон Захаров, сооснователь кинопрокатной компании «Веретено» Дарья Рязанцева и заместитель руководителя по стратегическому маркетингу и и PR-директор Okko Артем Саргсян.

6 декабря деловую программу завершит встреча «Российский фестиваль сегодня: между своим зрителем и мировым рынком». Представители российских кинофестивалей и продюсеры обсудят международное присутствие отечественного кино, новые возможности для российских фильмов и развитие зарубежных партнерств. Модератор — эксперт по международной дистрибуции, генеральный директор «СМФ Кино» Екатерина Пшеницына. В дискуссии примут участие программный директор Московского международного кинофестиваля Иван Кудрявцев, вице-президент фестиваля «Дух огня» Мария Зверева, сооснователь Eastwood Agency Ханна Мироненко и продюсер Екатерина Михайлова.

Отдельным направлением деловой программы станет специальный проект «Таврида на «Зимнем» — серия мастер-классов и практических встреч для молодых кинематографистов, организованная арт-кластером «Таврида».

Фото: пресс-служба фестиваля