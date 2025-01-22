Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2025» открыл регистрацию
Автор: Илья Кувшинов
22 января 2025
Подать заявку можно до 28 марта
Апрельский выпуск МКиФ «Российский кинобизнес 2025» открыл аккредитацию для участников и гостей.
Подать заявку можно до 28 марта. Более детальная информация доступна на официальном сайте мероприятия.
Помимо этого, также открыта регистрация участников и прием заявок на питч-сессию #Поиск, которая вновь состоится в рамках деловой программы форума.
МКиФ «Российский кинобизнес 2025» пройдет с 1 по 3 апреля в киноконцертном комплексе «Синема Парк Мосфильм».
Фото: пресс-служба форума
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