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Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2025» открыл регистрацию

Автор: Илья Кувшинов

22 января 2025

Подать заявку можно до 28 марта

Апрельский выпуск МКиФ «Российский кинобизнес 2025» открыл аккредитацию для участников и гостей. 

Подать заявку можно до 28 марта. Более детальная информация доступна на официальном сайте мероприятия.

Помимо этого, также открыта регистрация участников и прием заявок на питч-сессию #Поиск, которая вновь состоится в рамках деловой программы форума.

МКиФ «Российский кинобизнес 2025» пройдет с 1 по 3 апреля в киноконцертном комплексе «Синема Парк Мосфильм».

Фото: пресс-служба форума

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