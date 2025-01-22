Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2025» открыл регистрацию

Подать заявку можно до 28 марта

Апрельский выпуск МКиФ «Российский кинобизнес 2025» открыл аккредитацию для участников и гостей.

Подать заявку можно до 28 марта. Более детальная информация доступна на официальном сайте мероприятия.

Помимо этого, также открыта регистрация участников и прием заявок на питч-сессию #Поиск, которая вновь состоится в рамках деловой программы форума.

МКиФ «Российский кинобизнес 2025» пройдет с 1 по 3 апреля в киноконцертном комплексе «Синема Парк Мосфильм».

Фото: пресс-служба форума