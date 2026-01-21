Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2026» открыл аккредитацию

Мероприятие пройдет с 31 марта по 2 апреля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм»

Весенний выпуск МКиФ «Российский кинобизнес», который пройдет с 31 марта по 2 апреля в киноконцертном комплексе «Синема Парк Мосфильм», открыл аккредитацию для участников и гостей.

Заявки принимаются до 17:00 (мск) 26 марта. Более детальная информация доступна на официальном сайте.

В течение трех дней состоятся презентации и показы фильмов ведущих дистрибьюторов РФ и СНГ, выставка и деловая программа, посвященная темам: «Управление контентом», «Стратегии и кейсы экономики впечатлений», «Платформенные решения привлечения зрителей в кинотеатры».

Фото: пресс-служба МКиФ «Российский кинобизнес»