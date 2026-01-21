Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2026» открыл аккредитацию
Автор: БК
21 января 2026
Мероприятие пройдет с 31 марта по 2 апреля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм»
Весенний выпуск МКиФ «Российский кинобизнес», который пройдет с 31 марта по 2 апреля в киноконцертном комплексе «Синема Парк Мосфильм», открыл аккредитацию для участников и гостей.
Заявки принимаются до 17:00 (мск) 26 марта. Более детальная информация доступна на официальном сайте.
В течение трех дней состоятся презентации и показы фильмов ведущих дистрибьюторов РФ и СНГ, выставка и деловая программа, посвященная темам: «Управление контентом», «Стратегии и кейсы экономики впечатлений», «Платформенные решения привлечения зрителей в кинотеатры».
Фото: пресс-служба МКиФ «Российский кинобизнес»
Самое читаемое
Предварительная касса четверга: «Чебурашка» продолжает лидироватьПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Чебурашка 2» удерживает лидерствоПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 январяПодробнее
Касса четверга: «Марти Великолепный» стартовал с пятого места чартаПодробнее
Okko рассказал о новинках январяПодробнее
Названы самые популярные фильмы и сериалы у пиратов на новогодних праздникахПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 января 2026 годаПодробнее
Касса России: пиратские релизы попали в топ-5Подробнее
Wink подвел итоги смотрения в новогодние праздникиПодробнее
В Подмосковье запустили цифровую платформу для киносъемокПодробнее
Дональд Трамп приобрел облигации Netflix и Warner Bros. Discovery после новостей о слиянииПодробнее
Ханс Циммер напишет музыку для сериальной адаптации «Гарри Поттера»Подробнее
«Невероятные приключения Шурика» посмотрело более 46 млн зрителей в новогодние праздникиПодробнее
Кэтлин Кеннеди ушла с поста главы LucasfilmПодробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» рассказал об итогах 2025 годаПодробнее
Netflix и Sony Pictures заключили лицензионную сделку на $7 млрдПодробнее
Официальная касса России: три кассовых богатыряПодробнее
Комитет Госдумы одобрил законопроект о госфинансировании отечественных мультфильмовПодробнее
На форуме CSTB.PRO.MEDIA обсудят, как ИИ меняет кинопроизводствоПодробнее
В Москве прошла премьера драмеди «Марти Великолепный»Подробнее
Новости по теме
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 25/26» представил финальную программуПодробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2026» объявил даты проведенияПодробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2025» открыл регистрациюПодробнее
«Российский кинобизнес» начинает отбор фильмов в программу #ПоискПодробнее
Названы новые даты зимнего форума «Российский кинобизнес»Подробнее