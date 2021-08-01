Объявлены победители Realist Web Fest

Единственный в России международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest завершился в Нижнем Новгороде. Смотр, организованный мультимедийным проектом The Digital Reporter при поддержке правительства Нижегородской области и Администрации Нижнего Новгорода, проходил с 29 июля по 1 августа. Лучшим веб-сериалом был признан проект «Дочь коммуниста». Приз за лучшую режиссуру удостоились Эндрю Шенкс и Николас Клири за проект «Любовь, оружие и новые уровни». Мишель Дюшен и Эрик Пикколи получили награду за лучший сценарий за работу над веб-сериалом «Народный писатель 3».

Лучшим пилотом был признан проект режиссера Дмитрия Кирюшкина «Основано на реальных событиях». Специальный приз жюри получили «Ночные ведьмы». Спецпризом от The Digital Reporter наградили «Секреты семейной жизни» режиссера Шота Гамисония.

Награду за лучший российский веб-сериал вручили авторам проекта «П.С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой». Лучшей идеей был признан замысел проекта «Голодранцы». Лучший персонаж был найден в веб-сериале «Сестры».

На участие в конкурсе было получено более 3000 заявок из 70 стран. Из-за отмены фестиваля в 2020-м отборочная комиссия рассматривала заявки, поступившие за два года. В основной конкурс смотра веб-контента вошло 45 проектов из России, США, Республики Корея, Швейцарии, Аргентины, Италии, Канады, Германии, Испании, Израиля, Нидерландов и других стран. В конкурс пилотов было отобрано 9 проектов, в том числе 5 будущих сериалов из России.

Realist Web Fest – единственный в России фестиваль веб-сериалов, впервые он прошел в 2018 году Нижнем Новгороде. С конца 2018 года он стал частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC).

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01.08.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Realist Web Fest