Съемки первого зарубежного проекта по системе рибейтов стартуют этим летом

Съемки первого зарубежного проекта по программе рибейтов в России могут начаться уже в августе, сообщает ТАСС. Об этом рассказала руководитель направления экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра (РЭЦ) Евгения Данильченко в кулуарах международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest.
«Мы запустили пилотный период и в этом году начали собирать заявки и раздавать первые деньги на рибейты. На этот год нам выделили 100 миллионов рублей, — рассказала Евгения Данильченко. — У нас есть два проекта, с которыми мы на стадии заключения контракта. Первая съемка должна стартовать в Петербурге в августе. Это хороший индийский проект. В конце осени должны начаться павильонные съемки британского хоррора».
Программу запустили Минэкономразвития России и РЭЦ, прием заявок на участие в рибейте проходил в два этапа: первое окно открылось весной, второе — летом. Как сообщалось ранее, в период с 2021 по 2024 год федеральный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» предусматривает ежегодное финансирование рибейтов в размере 100 млн рублей. В беседе Данильченко уточнила, что они видят необходимость в увеличении этого бюджета — это позволит привлекать крупных зарубежных партнеров.
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31.07.2021 Автор: БК
Источник: ТАСС
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